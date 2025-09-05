search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.09.2025 20:15

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

05.09.2025 20:15
Πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος παράλληλα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την αγροτική παραγωγή, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από τον αγροτικό συνεταιρισμό Κουλούρας Ημαθίας «Νέος Απόλλων», όπου περιόδευσε το απόγευμα της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου.

«Η Ελλάδα έχει ένα πολύτιμο δυναμικό, την αγροτική της παραγωγή. Και η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη. Και προφανώς, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει επιτρέψει και έχει αναπτύξει η ΝΔ», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Πρόσθεσε πως «στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν μπροστά, όπως εδώ στην Κουλούρα Ημαθίας. Και δείχνουν ότι υπάρχει διέξοδος για το ελληνικό προϊόν, διότι δίνουν πραγματικά καλύτερο εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου:

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα»

Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει η Πολιτεία να δώσει κατά προτεραιότητα χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις της συνεργασίας, δηλαδή στους συνεταιρισμούς και στις ενεργειακές κοινότητες.

Και να υποχρεώσει να δίνεται η παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρώτα σε ενεργειακές κοινότητες και σε αυτοπαραγωγή.

Είναι απαράδεκτο καλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ελληνικές βιομηχανίες που εξάγουν το μισό σχεδόν της παραγωγής, να υποχρεώνονται να πληρώνουν εκατομμύρια στα καρτέλ της ενέργειας.

Χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την Προοδευτική Ελλάδα».

