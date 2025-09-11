search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:25
ΚΟΣΜΟΣ

11.09.2025 14:35

Ρωσία: «Τίποτα καινούργιο», σχολίασε το Κρεμλίνο για τα περί κατάρριψης ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία

11.09.2025 14:35
credit: AP

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις δηλώσεις της Βαρσοβίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών περί κατάρριψης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι καινούργιο και είπε ότι η Μόσχα δεν θα κάνει άλλα σχόλια σχετικά με την κατάσταση.

Την ίδια ώρα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών και η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσαν τους ρώσους πρεσβευτές στη Μαδρίτη και στο Άμστερνταμ αντίστοιχα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Σε κοινή δήλωσή τους η Πολωνία, η Ουκρανία και η Λιθουανία κατήγγειλαν σήμερα τη Ρωσία γα τη χθεσινή διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο, αποκαλώντας την εσκεμμένη και άνευ προηγουμένου πρόκληση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κοινή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να κάνει άλλα σχόλια για την κατάσταση επειδή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει εκδώσει ήδη δική του δήλωση.

«Δεν θα υπάρξουν άλλα σχόλια. Το υπουργείο Άμυνάς μας το σχολίασε και προσέφερε διαβουλεύσεις, αν χρειαστεί», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει τίποτα να προστεθεί».

«Όσο για τη ρητορική και τις δηλώσεις που ακούμε από τη Βαρσοβία, λοιπόν, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ. Αυτή η ρητορική είναι χαρακτηριστική σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών τελευταία. Βλέπουμε τη συνέχισή της».

Ο Πεσκόφ είπε επίσης πως τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από αύριο, Παρασκευή, δεν στρέφονται εναντίον οιασδήποτε άλλης χώρας.

«Πρόκειται για προγραμματισμένα γυμνάσια, δεν στοχεύουν οιονδήποτε», είπε ο Πεσκόφ. «Μιλάμε για συνεχιζόμενη στρατιωτική συνεργασία και άσκηση αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο στρατηγικών συμμάχων», είπε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στη Μαδρίτη προκειμένου να του εκφράσει την επίσημη καταδίκη του για την «απαράδεκτη» παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα εξάλλου με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσε και αυτή τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ολλανδία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

