Προβληματισμό και ανησυχια έχει προκαλέσει στη Δύση η ρωσική επίθεση με σχεδόν 20 drones κατά της Πολωνίας. Αναλυτές και διπλωμάτες θέλοντας να αποκρυπτογραφήσουν τη ρωσική κίνηση κατέληξαν σε δύο συμπεράσματα:

Οτι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανυποχώρητος και δεν έχει καμια διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεύτερον ότι αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε άνετα με λαθος χειρισμούς να κλιμακωθεί σε σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, στη Ρωσια και τη Δύση δηλαδή.

Είναι χαραχτηριστικό ότι σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Welt, που επικαλείται ανώτατο αξιωματούχο του NATO, η βασική εκτίμηση είναι πως πέντε από τα ρωσικά drones στόχευαν σε βάση της Συμμαχίας βαθιά μέσα (265 χιλιόμετρα) στο πολωνικό έδαφος, που εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία.

Οπως είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η αεράμυνα της Συμμαχίας ενεργοποιήθηκε για να υπερασπιστεί την Πολωνία – ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που συμμαχικά μαχητικά είχαν εμπλοκή με εχθρικούς στόχους εντός του συμμαχικού εναέριου χώρου.

Ειδικότερα επενέβησαν πολωνικά F-16 και ολλανδικά F-35, ενεργοποιήθηκαν γερμανικά αμυντικά συστήματα αεράμυνας Patriot, που βρίσκονται στην Πολωνία, και ένα ιταλικό ανιχνευτικό AWACS.

Ο Ρούτε έκανε λόγο για απόδειξη της αποτελεσματικότητας των αμυντικών συστημάτων του ΝΑΤΟ ενώ ο επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «γρήγορα και με αποφασιστικότητα».

Φθηνά drones Gerbera

Ρωσικά drones έχουν περάσει στον πολωνικό εναέριο χώρο στο παρελθόν – δύο φορές την περασμένη εβδομάδα – αλλά η διαφορά με την επίθεση της Τετάρτης ήταν η μαζικότητά της (19 drones, όχι ένα ή δύο) και φυσικά η αναμενόμενη κοινή νατοϊκή απάντηση.

Σύμφωνα με τον πολωνικό στρατό, μερικά από τα drones ήταν Gerbera – δηλαδή, ένα φθηνό μεγάλου βεληνεκούς (600 χλμ) drone, συχνά χωρίς εκρηκτικά, που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία για να «μπουκώσει» την ουκρανική άμυνα ώστε να τη διαπεράσουν πολύ ακριβότερα drones που φέρουν ισχυρές βόμβες.

Η μαζικότητα της χθεσινής επίθεσης αποδεικνύει κατά πολλούς πολωνούς, ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους ότι ήταν εσκεμμένη- το ίδιο το Κρεμλίνο το αρνείται και λέει ότι δεν ήταν η Πολωνια στόχος των drones.

Όπως έγραψε ο Άντον Τροϊανόφσκι, επικεφαλής του γραφείου των New York Times στη Μόσχα (ο οποίος προς το παρόν εργάζεται από το Βερολίνο λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι δυτικοί δημοσιογράφοι στη Ρωσία), «προς την Ουκρανία ο Πούτιν διαμήνυσε ότι έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά, προς τους συμμάχους του Κιέβου στην Ευρώπη ότι θα κινδυνεύσουν αν αναπτύξουν στρατό στην Ουκρανία, προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα κάνει πίσω στις βασικές απαιτήσεις του για να έρθει σε ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Πούτιν δείχνει ενοχλημένος με τις ευρωπαϊκές χώρες «που προσπαθούν να σχηματίσουν μια Συμμαχία των Προθύμων για να υπερασπιστούν την Ουκρανία από μελλοντική ρωσική επίθεση» μετά το τέλος αυτού του πολέμου, κατέληξε ο αναλυτής της μεγάλης αμερικάνικης εφημερίδας.

Ανησυχίες στις δυτικές πρωτεύουσες

Η ρωσική επίθεση κατά της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Βαρσοβία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία εξαιτίας της κοινής ρωσικής και λευκορωσικής στρατιωτικής άσκησης «Ζαπάντ 2025» (Δύση 2025) που αναμένεται να λάβει χώρα από αύριο μέχρι την Τρίτη 16 Σπτεμβρίου.

Η άσκηση αυτή ανησυχεί πολύ την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής διότι θεωρούν ότι στόχος της είναι μια προσομοίωση της κατάληψης του «Διαδρόμου Σουβάλκι».

Πρόκειται για μια λωρίδα γης, μήκους 65 χλμ, που αποτελεί το σύνορο μεταξύ Πολωνίας (στον νότο) και Λιθουανίας (στον βορρά). Στα δύο άκρα του, ο Διάδρομος Σουβάλκι περιβάλλεται από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στα δυτικά και τη Λευκορωσία στα ανατολικά.

Αν η Ρωσία τον καταλάβει, θα αποκοπούν οι τρεις χώρες της Βαλτικής από το έδαφος της υπόλοιπης ΕΕ.

Το σενάριο αυτό ανησυχεί την περιοχή από το 2014, όταν ο Πούτιν επιτέθηκε και κατέλαβε παράνομα την Κριμαία.

Ο Διάδρομος Σουβάλκι θεωρείται μια από τις «ευάλωτες περιοχές» του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να αποτελέσει τον πρώτο στόχο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία

Η Πολωνία εισήγαγε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων….θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

