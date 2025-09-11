search
11.09.2025 08:29

Κόλαση στο Μεξικό: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου – Μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου (videos)

11.09.2025 08:29
mexico_ekrixi_new

Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 67 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φονικής έκρηξης βυτιοφόρου σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτέυσουσας του Μεξικού.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (10/9), όταν το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της της πόλης του Μεξικού, προκαλώντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε δεκάδες ανθρώπους.

Από τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, οι 19 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το τροχαίο δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

Το βυτιοφόρο με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Όπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).

