Κόλαση στο Μεξικό: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου – Μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου (videos)

Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 67 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φονικής έκρηξης βυτιοφόρου σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτέυσουσας του Μεξικού.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (10/9), όταν το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της της πόλης του Μεξικού, προκαλώντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε δεκάδες ανθρώπους.

Από τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, οι 19 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

#Explosión en el paradero #SantaMarta en la zona oriente de la CDMX una #pipadegas con fuga provocó este fatal momento en hora pico cercas de la #Unitec lesionados trasladados a hospitales cercanos. pic.twitter.com/IuhJfQfbDH — Informe_México 🇲🇽 (@Informe_Mex) September 10, 2025

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

▶️ #Video | Así fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado de gravedad

#PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX



📹: C5 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ez6bzaY3Q0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το τροχαίο δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

Το βυτιοφόρο με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

‼️ EXPLOSIÓN DE PIPA DE TRANSPORTE DE GAS LP EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE LA #CONCORDIA🚨



*Fecha:* Miércoles 10 de Septiembre de 2025

*Entidad:* Ciudad de México

*Alcaldía:* Iztapalapa

*Domicilio:* General Ignacio Zaragoza

*No. Ext:* S / N

*Entre Calles:* Siervo de la… pic.twitter.com/VA58u34fr7 — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 10, 2025

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Όπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).

