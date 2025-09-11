Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε – Δύο τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στο λύκειο Evergreen, σε προάστιο του Ντένβερ, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ κατά δύο συμμαθητών του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Evergreen, μια δασώδη περιοχή στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.

NEW: A student who authorities say opened fire at his Colorado high school, wounding two classmates and then turning the gun on himself, has died, according to the local sheriff's office.https://t.co/1rxydt0CkG — ABC News (@ABC) September 11, 2025

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή τους.

Κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, υπενθυμίζοντας τις τραγικές μνήμες του μακελειού στο λύκειο Columbine, που βρίσκεται επίσης στην κομητεία Τζέφερσον, όπου το 1999 είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο St. Anthony.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής τραύματος, Dr. Brian Blackwood, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο ένας μαθητής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε οι ηλικίες των θυμάτων.

Το Evergreen High School έχει πάνω από 900 μαθητές και βρίσκεται σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Evergreen των 9.300 κατοίκων.

