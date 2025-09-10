search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 20:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 20:10

Εξαφάνισαν το ενοχλητικό έργο του Banksy με τον δικαστή μέσα σε 48 ώρες

10.09.2025 20:10
banksy

Ένα νέο έργο τέχνης του Banksy που εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου αφαιρέθηκε άρον άρον.

Η τοιχογραφία του καλλιτέχνη του δρόμου απεικόνιζε έναν αβοήθητο διαδηλωτή να κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα πιτσιλισμένο από αίμα πλακάτ, ενώ ένας δικαστής στεκόταν από πάνω του χτυπώντας τον με ένα σφυρί.

Η βρετανική αστυνομία κινήθηκε γρήγορα για να καλύψει την τοιχογραφία, με την Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαστηρίων της Μεγάλης Βρετανίας (HMCTS) να λαμβάνει την απόφαση να την αφαιρέσει, επειδή το κτίριο βικτωριανού γοτθικού αναγεννησιακού ρυθμού είναι 143 ετών και είναι διατηρητέο ​​- επομένως προστατεύεται νομικά.

Το Good Law Project δημοσίευσε στο X σχετικά με την αφαίρεση του έργου τέχνης: «Το δικαστήριο σβήνει την τοιχογραφία του Banksy όπως ακριβώς σβήνει το δικαίωμά μας στη διαμαρτυρία. Χρειάστηκαν μόνο 48 ώρες για να καθαρίσουν τα Βασιλικά Δικαστήρια έναν πίνακα του Banksy που έδειχνε έναν δικαστή να χτυπάει έναν διαδηλωτή με το σφυρί του».

Η ανάρτηση πρόσθεσε: «Η φίμωση ενός έργου τέχνης σχετικά με τη φίμωση της διαμαρτυρίας; Λίγο πολύ κοντά στο νόημα».

Το έργο τέχνης έρχεται μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 διαδηλωτών για διαμαρτυρία στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη ως τρομοκρατικής ομάδας.

Η ομάδα απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων νωρίτερα φέτος – καθιστώντας την υποστήριξη προς την ομάδα άμεσης δράσης ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με έως και 14 χρόνια φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης

Νεπάλ: Μεταβατική πρωθυπουργός η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών

NASA: Τα πετρώματα του Άρη περιέχουν το «σαφέστερο σημάδι» μέχρι σήμερα για ύπαρξη αρχαίας ζωής στον «κόκκινο πλανήτη»

Ισραηλινός τηλεοπτικός παρουσιαστής γιόρτασε την επίθεση στη Ντόχα με σαμπάνια και γλυκά στον αέρα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

harry charles 66- new
LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

ios-ditikou-neilou-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 75 συνολικά κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 5 θάνατοι

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 20:46
gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

harry charles 66- new
LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

1 / 3