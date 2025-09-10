Εξαφάνισαν το ενοχλητικό έργο του Banksy με τον δικαστή μέσα σε 48 ώρες

Ένα νέο έργο τέχνης του Banksy που εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου αφαιρέθηκε άρον άρον.

Η τοιχογραφία του καλλιτέχνη του δρόμου απεικόνιζε έναν αβοήθητο διαδηλωτή να κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα πιτσιλισμένο από αίμα πλακάτ, ενώ ένας δικαστής στεκόταν από πάνω του χτυπώντας τον με ένα σφυρί.

Η βρετανική αστυνομία κινήθηκε γρήγορα για να καλύψει την τοιχογραφία, με την Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαστηρίων της Μεγάλης Βρετανίας (HMCTS) να λαμβάνει την απόφαση να την αφαιρέσει, επειδή το κτίριο βικτωριανού γοτθικού αναγεννησιακού ρυθμού είναι 143 ετών και είναι διατηρητέο ​​- επομένως προστατεύεται νομικά.

Το Good Law Project δημοσίευσε στο X σχετικά με την αφαίρεση του έργου τέχνης: «Το δικαστήριο σβήνει την τοιχογραφία του Banksy όπως ακριβώς σβήνει το δικαίωμά μας στη διαμαρτυρία. Χρειάστηκαν μόνο 48 ώρες για να καθαρίσουν τα Βασιλικά Δικαστήρια έναν πίνακα του Banksy που έδειχνε έναν δικαστή να χτυπάει έναν διαδηλωτή με το σφυρί του».

Η ανάρτηση πρόσθεσε: «Η φίμωση ενός έργου τέχνης σχετικά με τη φίμωση της διαμαρτυρίας; Λίγο πολύ κοντά στο νόημα».

Το έργο τέχνης έρχεται μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 διαδηλωτών για διαμαρτυρία στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη ως τρομοκρατικής ομάδας.

Η ομάδα απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων νωρίτερα φέτος – καθιστώντας την υποστήριξη προς την ομάδα άμεσης δράσης ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με έως και 14 χρόνια φυλάκισης.

