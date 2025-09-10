NASA: Τα πετρώματα του Άρη περιέχουν το «σαφέστερο σημάδι» μέχρι σήμερα για ύπαρξη αρχαίας ζωής στον «κόκκινο πλανήτη»

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ενδιαφέρουσες «κηλίδες λεοπάρδαλης» σε ένα βράχο από δείγματα που ελήφθησαν από το ρόβερ Perseverance στον Άρη πέρυσι μπορεί ενδεχομένως να έχουν δημιουργηθεί από αρχαία ζωή, ανακοίνωσε η NASA την Τετάρτη.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης μια εργασία στο περιοδικό Nature σχετικά με τη νέα ανάλυση, αν και λένε ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη.

«Μετά από ένα χρόνο αξιολόγησης, επέστρεψαν και είπαν, ακούστε, δεν μπορούμε να βρούμε άλλη εξήγηση», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy. «Έτσι, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ζωής που έχουμε βρει ποτέ στον Άρη, κάτι που είναι απίστευτα συναρπαστικό».

Το δείγμα, που ονομάζεται Sapphire Canyon, συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance από βραχώδεις εκβολές στις άκρες της κοιλάδας του ποταμού Neretva Vallis, μιας περιοχής σμιλεμένης από νερό που κάποτε έρεε στον κρατήρα Jezero πριν από περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Το ρόβερ προσγειώθηκε μέσα στον κρατήρα για να εξερευνήσει την αρχαία τοποθεσία της λίμνης τον Φεβρουάριο του 2021, αναζητώντας βράχους που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από νερό στον Άρη στο παρελθόν.

The Perseverance team discovered the rock formation in an ancient, now-dry riverbed in Jezero Crater, and instruments revealed that it's composed of clay and silt. On Earth, these are excellent preservers of past microbial life. pic.twitter.com/0kCYqIjVdD — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

Το Perseverance άνοιξε το δείγμα του Sapphire Canyon από έναν βράχο σε σχήμα αιχμής βέλους που ονομάζεται Cheyava Falls τον Ιούλιο του 2024.

Παρόλο που το δείγμα είναι ασφαλώς τοποθετημένο σε έναν σωλήνα εκατομμύρια μίλια μακριά στον Άρη, οι επιστήμονες παραμένουν ενθουσιασμένοι με τον βράχο λόγω της δυνατότητάς του να αποκαλύψει εάν υπήρξε ποτέ μικροσκοπική ζωή στον Άρη. Λίγο μετά την ανακάλυψή του, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Perseverance δήλωσαν ότι ήταν ακριβώς ο τύπος του βράχου που ήλπιζαν να βρουν.

«Η ανακάλυψη μιας πιθανής βιο-υπογραφής ή ενός χαρακτηριστικού που θα μπορούσε να είναι συμβατό με βιολογικές διεργασίες, αλλά που απαιτεί περαιτέρω εργασία και μελέτη για να επιβεβαιωθεί μια βιολογική προέλευση είναι κάτι που μοιραζόμαστε μαζί σας σήμερα και το οποίο προκύπτει από χρόνια σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και συνεργασίας μεταξύ πάνω από 1.000 επιστημόνων και μηχανικών εδώ στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης (NASA) και στα συνεργαζόμενα ιδρύματα μας σε όλη τη χώρα και διεθνώς», δήλωσε η Katie Stack Morgan, επιστήμονας του έργου Perseverance στο JPL, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη.

Οι καταρράκτες Cheyava, που πήραν το όνομά τους από έναν από τους καταρράκτες του Grand Canyon, παρουσίαζαν μικρές μαύρες κηλίδες που ονομάστηκαν από τους επιστήμονες «σπόροι παπαρούνας», καθώς και μεγαλύτερα σημάδια που ονομάστηκαν «κηλίδες λεοπάρδαλης».

Sapphire Canyon, a Martian sample collected by our Perseverance rover, could preserve evidence of ancient life on the Red Planet. Here's what we've learned after a year of scientific scrutiny: https://t.co/Ciohk9ly8k pic.twitter.com/B7aYV0KH1F — NASA (@NASA) September 10, 2025

Το όργανο SHERLOC του ρόβερ, ή αλλιώς Σάρωση Κατοικήσιμων Περιβαλλόντων με Raman & Φωταύγεια για Οργανικά & Χημικά, ανίχνευσε επίσης οργανικές ενώσεις στο βράχο.

Στη Γη, αυτά τα μόρια με βάση τον άνθρακα είναι τα δομικά στοιχεία της ζωής. Η κηλίδωση θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι αρχαίες χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα στο βράχο κάποτε υποστήριζαν μικροβιακούς οργανισμούς.

Οι λευκές φλέβες θειικού ασβεστίου αποτελούν σαφή ένδειξη ότι νερό – ζωτικής σημασίας για τη ζωή – κάποτε έτρεχε μέσα από το βράχο. Και οι ακανόνιστου σχήματος «κηλίδες λεοπάρδαλης», που δοκιμάστηκαν από το όργανο PIXL του ρόβερ, συντομογραφία του Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, ανίχνευσαν σίδηρο και φωσφορικό άλας μέσα στα χαρακτηριστικά.

Η ομάδα εντόπισε επίσης την πιθανή παρουσία αιματίτη μεταξύ των λευκών ζωνών θειικού ασβεστίου στο βράχο. Ο αιματίτης είναι ένα από τα ορυκτά που ευθύνονται για την χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωση του Άρη. Η «κηλίδωση λεοπάρδαλης» μπορεί να συνέβη όταν χημικές αντιδράσεις με αιματίτη μετέτρεψαν το βράχο από κόκκινο σε λευκό, κάτι που μπορεί να απελευθερώσει σίδηρο και φωσφορικό άλας και ενδεχομένως να προκαλέσει το σχηματισμό των μαύρων δακτυλίων. Τέτοιες αντιδράσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή ενέργειας για μικρόβια.

Remember the “leopard spots” rock Perseverance sampled last year?



After a year of scientific scrutiny, the rock remains the mission's best candidate for containing signs of ancient microbial life processes. More on this peer-reviewed finding: https://t.co/p1a0N3o4ZL pic.twitter.com/gV0xatG9dr — NASA JPL (@NASAJPL) September 10, 2025

Οι καταρράκτες Cheyava μπορεί να ξεκίνησαν ως ένα μείγμα από λάσπη και οργανικές ενώσεις που τελικά σκλήρυναν και έγιναν βράχος. Αργότερα, το νερό μπορεί να διείσδυσε μέσα από ρωγμές στο βράχο, εναποθέτοντας ορυκτά για να δημιουργήσει τις φλέβες θειικού ασβεστίου και τις «κηλίδες λεοπάρδαλης».

Από την προσεδάφιση στον Άρη, το Perseverance διέσχισε τον κρατήρα Jezero και εξερεύνησε ένα αρχαίο δέλτα ποταμού αναζητώντας μικροαπολιθώματα προηγούμενης ζωής. Το ρόβερ συλλέγει δείγματα στην πορεία που προορίζονται να επιστραφούν στη Γη από μελλοντικές αποστολές. Αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς η NASA θα επιστρέψει τα δείγματα στη Γη, καθώς ο οργανισμός αντιμετωπίζει την πρόταση του Λευκού Οίκου να μειώσει τον επιστημονικό προϋπολογισμό της NASA έως και κατά το ήμισυ.

«Εξετάζουμε πώς θα πάρουμε πίσω το δείγμα ή άλλα δείγματα», είπε ο Duffy. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να εξετάσουμε τους προϋπολογισμούς μας, να εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμά μας και, ξέρετε, πώς ξοδεύουμε χρήματα καλύτερα και, ξέρετε, ποια τεχνολογία διαθέτουμε για να λάβουμε πίσω δείγματα πιο γρήγορα; Και αυτή είναι μια τρέχουσα ανάλυση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

