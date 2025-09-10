Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία – Η Μόσχα απορρίπτει τους «μύθους» του Τουσκ, προσπάθεια εμπλοκής τους ΝΑΤΟ από τους «πρόθυμους»

Με μια ακατανόητη ως προς το νόημά της ανάρτηση σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη φερόμενη επίθεση στην Πολωνία από ρωσικά drones και την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Πάμε πάλι», αναφέρει, με την τελευταία φράση να επιδέχεται πολλές ερμηνείες.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να βοηθήσει την Πολωνία να προστατευτεί κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε με την Πολωνία μέχρι τέλους και θα βοηθήσουμε την Πολωνία να προστατευτεί», δήλωσε ο Τραμπ τότε.

Ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι την Τετάρτη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο ABC News. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος «παρακολουθούν τις αναφορές από την Πολωνία».

Την ίδια ώρα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι απηύθυνε σκληρά σχόλια στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την εισβολή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «γελάει» με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

«Ο Πούτιν γελάει με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε την Τετάρτη ο Σικόρσκι. «Από την Αλάσκα, έχει μόνο εντείνει τον πόλεμο. Ελπίζω ότι [ο Τραμπ] θα υποστηρίξει τα λόγια του με πράξεις».

«Φωτιές» ανάβουν τα drones

Ο ρωσικός στρατός δεν έχει ορίσει στόχους για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Πολωνία, δήλωσε νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, αφού η Βαρσοβία ισχυρίστηκε ότι πολλά drones που αναγνώρισε ως ρωσικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κι ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Ουκρανικό την στιγμή μάλιστα που ειδικοί προειδοποιούν ότι πλησιάζει η κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καταρρίπτουν ουσιαστικά τους «μύθους» περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Ωστόσο, εξέφρασε την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει «διαβουλεύσεις» με Πολωνούς αξιωματούχους άμυνας για το θέμα.

«Δεν υπήρχαν στόχοι που να έχουν οριστεί για πλήγματα σε πολωνικό έδαφος», τόνισε το υπουργείο.

Οι στόχοι που δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων περιελάμβαναν στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Δυτική Ουκρανία, αποκάλυψε το υπουργείο. Συγκεκριμένα, ο ρωσικός στρατός σημείωσε πλήγματα σε ένα άρμα μάχης και ένα εργοστάσιο αεροσκαφών που βρίσκονται στην πόλη Λβιβ, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις στις περιοχές Ιβάνο-Φρανκόφσκ, Χμελνίτσκι και Ζιτομίρ. Οι εγκαταστάσεις ασχολούνται με την κατασκευή drones μεγάλης εμβέλειας και την παραγωγή και επισκευή τεθωρακισμένων οχημάτων και μαχητικής αεροπορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ισχυρίστηκε ότι ο στρατός της χώρας του εντόπισε 19 ξεχωριστές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «πρόκληση» από τη Ρωσία. Έως και τέσσερα drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο οποίος ισχυρίστηκε επίσης ότι το αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία και όχι από την Ουκρανία.

Η Βαρσοβία επικαλέστηκε επίσης επίσημα το Άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ για αυτό που χαρακτήρισε «πράξη επιθετικότητας» από τη Ρωσία και «άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου». Το άρθρο επιβάλλει διαβουλεύσεις εάν απειλείται η ασφάλειά του ενός μέλους του μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία βρίσκεται στο πιο κοντινό σημείο μιας ανοιχτής σύγκρουσης από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν έχω κανένα λόγο να ισχυρίζομαι ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου, αλλά έχουμε ξεπεράσει ένα όριο και η κατάσταση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη από πριν», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο. «Αυτή η κατάσταση μας φέρνει στο πιο κοντινό σημείο μιας ανοιχτής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η Μόσχα είχε απορρίψει ήδη νωρίτερα τον ισχυρισμό της Πολωνίας ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία που να συνδέουν τα UAV με τη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ απέρριψε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθήσει να παράσχει επιχειρήματα».

Σημείωσε επίσης ότι, εξ όσων γνωρίζει, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από την πολωνική ηγεσία σχετικά με το περιστατικό.

Εν τω μεταξύ, ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βαρσοβία, Αντρέι Όρντας, δήλωσε στο RIA Novosti ότι όταν κλήθηκε στο πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη, οι πολωνικές αρχές δεν παρείχαν κανένα στοιχείο ότι τα καταρριφθέντα UAV ανήκαν στη Ρωσία. Σημείωσε ότι τα drones είχαν πετάξει στην Πολωνία από την Ουκρανία.

Ο Τουσκ ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι το αεροσκάφος προήλθε από τη Λευκορωσία και όχι από την Ουκρανία και χαρακτήρισε το περιστατικό ως ρωσική «πρόκληση».

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, απέδωσε επίσης την ευθύνη για το περιστατικό με το drone στη Μόσχα, αποκαλώντας το «την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία» κατά τη διάρκεια της ουκρανικής σύγκρουσης. Ισχυρίστηκε επίσης ότι απροσδιόριστες «ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ήταν σκόπιμη, όχι τυχαία». Η Ρωσία επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας», δήλωσε. «Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να μας δοκιμάσει, να δει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε μιλώντας σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων. «Αυτό που συνέβη αλλάζει τα δεδομένα (και) πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση» απέναντι στη Ρωσία, η οποία «σκόπιμα» ξεκινά μια «κλιμάκωση», ισχυρίστηκε.

Η προειδοποίηση της Λευκορωσίας και το όνειρο του Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, αποκάλυψε νωρίτερα ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως τον πολωνικό στρατό για τα drones, ενημερώνοντας ότι πολλά UAV που χρησιμοποιούνται από το Κίεβο και τη Μόσχα για να επιτεθούν η μία στην άλλη, παρέκκλιναν της πορείας τους «ως αποτέλεσμα της επίδρασης του ηλεκτρονικού πολέμου των δύο πλευρών».

Μάλιστα όπως τόνισε ο Πάβελ Μουραβέικα, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, από τις 23:00 έως τις 04:00 τοπική ώρα, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας, της Πολωνίας και της Λιθουανίας αντάλλασσαν πληροφορίες μέσω «καναλιών επικοινωνίας» για την πορεία των ανεξέλεγκτων drones. «Αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να αντιδράσει γρήγορα στις ενέργειες των drones σηκώνοντας τις δυνάμεις της στον αέρα», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας. Συμπλήρωσε δε ότι και η ίδια η Λευκορωσία κατέρριψε κάποια πάνω από το δικό της έδαφος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην Πολωνός πρόεδρος Αντρέιι Ντούντα αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό του Νοεμβρίου 2022, στο οποίο ένας ουκρανικός πύραυλος προσγειώθηκε σε πολωνικό έδαφος. Το Κίεβο επέμεινε ότι ήταν μια σκόπιμη ρωσική επίθεση και ζήτησε αντίποινα σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ο Ντούντα δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές προσπαθούσαν να οδηγήσουν το μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, περιγράφοντας ένα τέτοιο σενάριο ως «όνειρο» για το Κίεβο, αλλά απαράδεκτο για την Πολωνία. Ο Ντούντα είπε ότι ο Ουκρανός ηγέτης τον πίεσε να δηλώσει δημόσια ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικής προέλευσης, κάτι που αρνήθηκε να κάνει.

Παγκόσμιος συναγερμός και ρεσιτάλ απειλών

Σαν «βούτυρο στο ψωμί» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το περιστατικό, αφού ο ίδιος έσπευσε να υποστηρίξει ότι τα οκτώ drones «Shahed» που στόχευσαν την Πολωνία αποτελούν «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη για την Ευρώπη», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «δοκιμάζει τη Δύση».

Οι Ευρωπαίοι επιδίδονται σε ρεσιτάλ ρωσοφοβίας για το περίεργο περιστατικό που προκαλεί πολλά ερωτήματα, ενώ μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα έχει νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την Τετάρτη τη Μόσχα μετά την κατάρριψη αρκετών από τα drones της στον πολωνικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η διατλαντική συμμαχία ήταν «έτοιμη» για περαιτέρω εισβολές. Ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι «μια πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση ήταν σκόπιμη, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι η παραβίαση χθες το βράδυ δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

«Η αεράμυνά μας είναι συνεχώς σε ετοιμότητα», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, αφού μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν το ρωσικό σμήνος. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία… σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχασε την ευκαιρία να κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την παραβίαση «απλώς απαράδεκτη», δηλώνοντας ότι «δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας».

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα υποστήριξε ότι «το καθεστώς του Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει», ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κατήγγειλε την παραβίαση ως «σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός».

Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας, έκανε λόγο για «ξεκάθαρη παραβίαση του χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones», τονίζοντας πως πρόκειται για μια «εξαιρετικά ριψοκίνδυνη» κίνηση από την πλευρά της Μόσχας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας θα εξετάσουν επιλογές να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία στον εναέριο της χώρο κατά την διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη που να υποδηλώνει ότι αυτοί οι δρόνοι πέταξαν κατά λάθος πάνω από το πολωνικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήταν σκόπιμη ενέργεια», είπε. Όταν ρωτήθηκε σε τι διαφέρει αυτή η ενέργεια από μια επίθεση που θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι επρόκειτο μεν για επίθεση υπό την έννοια της παραβίασης του εναέριου χώρου αλλά όχι υπό τη στρατιωτική έννοια, ότι κάτι καταστράφηκε ή ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, «εξ όσων γνωρίζει».

Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, τόνισε ο Γερμανός υπουργός. «Επικεντρωνόμαστε στην ισχύ και την ενότητα αλλά δεν θα επιτρέψουμε τις προκλήσεις», είπε.

