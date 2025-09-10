Το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι – Αναφορές για θύματα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη, με τους αντάρτες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.
Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.
Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.
Διαβάστε επίσης:
Το Κατάρ αναζητεί τρόπους να καταστήσει υπόλογο τον Νετανιάχου για την επίθεση στη Ντόχα – Ζητά έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας
O Τραμπ ζητά από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα ως μέσο πίεσης στον Πούτιν
«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.