Το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι – Αναφορές για θύματα (Video)

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη, με τους αντάρτες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.

Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

عاجل|

تصاعد كرة اللهب من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في #صنعاء pic.twitter.com/AwKjZWSLM6 September 10, 2025

Διαβάστε επίσης:

Το Κατάρ αναζητεί τρόπους να καταστήσει υπόλογο τον Νετανιάχου για την επίθεση στη Ντόχα – Ζητά έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας

O Τραμπ ζητά από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα ως μέσο πίεσης στον Πούτιν

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)