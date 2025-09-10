search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

10.09.2025 17:59

Το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι – Αναφορές για θύματα (Video)

10.09.2025 17:59
Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη, με τους αντάρτες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.

Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε ότι η ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας των Χούθι.

Το Κατάρ αναζητεί τρόπους να καταστήσει υπόλογο τον Νετανιάχου για την επίθεση στη Ντόχα – Ζητά έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας

O Τραμπ ζητά από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα ως μέσο πίεσης στον Πούτιν

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

trump090925
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

