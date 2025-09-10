O Τραμπ ζητά από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα ως μέσο πίεσης στον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ που συζητούσαν επιλογές για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία την Τρίτη, σύμφωνα με τους Financial Times, το BBC και το Bloomberg, που επικαλούνται πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω της απογοήτευσής του για τη διαμεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας υψηλού προφίλ συνόδου κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα, και εν μέσω των αυξανόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας, και της μεγαλύτερης αεροπορικής επίθεσης που πραγματοποίησε ποτέ στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ανέμενε να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο «αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης».

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά την ενίσχυση της σχέσης του Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, σε μια εντυπωσιακή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50% σε απάντηση στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία θα συνεχιστούν.

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των δύο εθνών μας», έγραψε στο Truth Social. «Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες».

Αξιωματούχοι της ΕΕ, με τον επικεφαλής κυρώσεων του μπλοκ, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, συμμετείχαν στις συζητήσεις στην Ουάσινγκτον, στις οποίες συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

