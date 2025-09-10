«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

Την ώρα που ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναλάμβανε καθήκοντα την Τετάρτη, η χώρα βρισκόταν στους δρόμους και στάσεις εργασίας που δημιούργησαν διαταραχές στις μεταφορές, την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, σε μια επίδειξη οργής από τη βάση κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι διαμαρτυρίες – με επικεφαλής μια αριστερή συλλογικότητα που ονομάζεται «μπλοκάρετε τα πάντα» – θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάπτισμα πυρός για τον Λεκορνί, 39 ετών, στενό σύμμαχο του Μακρόν, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας υποσχέθηκε μια «βαθιά ρήξη» με το παρελθόν την Τετάρτη, καθώς αντιμετώπιζε το ακανθώδες έργο της προσπάθειας να συγκροτήσει μια κυβέρνηση με επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να αποφύγει μια πρόωρη πτώση. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα απευθυνθεί στο έθνος «τις επόμενες ημέρες» για να εξηγήσει την προσέγγισή του, η οποία θα είναι διαφορετική από το παρελθόν, και «όχι μόνο ως προς τη μέθοδο».

Το ακροαριστερό κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί στο κοινοβούλιο, προς το παρόν χωρίς υποστήριξη από άλλα κόμματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς την Τετάρτη ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να ξεκινήσουν αποκλεισμό στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά σε καλώδιο που είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο κατάφερε να διαταράξει την κυκλοφορία μεταξύ Τουλούζης και Ος στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Ρεταϊγιό δήλωσε ότι ορισμένες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Αλλού, η Vinci, μια εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε διαμαρτυρίες και διαταραχές στην κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυών. Ο Ρεταϊγιό δήλωσε ότι 80.000 δυνάμεις ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 6.000 στο Παρίσι.

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε μια κινητοποίηση που θα οδηγήσει σε δράσεις σε όλη τη χώρα», είπε.

Διαμαρτυρίες κατά της γαλλικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο του κινήματος «αποκλεισμός των πάντων», πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα: στο Μονπελιέ, το Μπορντό, το Στρασβούργο, το Παρίσι και τη Νάντη.

Σχεδόν 300 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Reuters, εν μέσω οργής κατά του Εμανουέλ Μακρόν, την οποία ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού του δεν έχει καταπραΰνει.

Στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον νέων που μπλόκαραν την είσοδο ενός λυκείου και οι πυροσβέστες αφαίρεσαν καμένα αντικείμενα από ένα οδόφραγμα.

«Περίμενα είτε διάλυση [του κοινοβουλίου] είτε αριστερό πρωθυπουργό και δεν έχουμε κανένα από τα δύο, είναι απογοητευτικό», δήλωσε η 18χρονη φοιτήτρια Λίζα Βενιέ, η οποία ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές κοντά στον σταθμό Gare du Nord.

Το France24 αναφέρει, επικαλούμενο την αστυνομία του Παρισιού, ότι «χίλια αποφασισμένα άτομα» έκαναν «απόπειρα εισβολής» στον σταθμό Gare du Nord. Το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού δήλωσε ότι η μεγάλη ομάδα εμποδίστηκε από την αστυνομία να εισέλθει στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Στη δυτική πόλη της Νάντης, διαδηλωτές απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο με φλεγόμενα ελαστικά και κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν έναν κυκλικό κόμβο στην ίδια πόλη.

Στο Μονπελιέ, στα νοτιοδυτικά, η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές που είχαν στήσει οδόφραγμα για να εμποδίσουν την κυκλοφορία σε έναν κυκλικό κόμβο. Ένας διαδηλωτής κρατούσε ένα πανό που έγραφε: «Παραιτήστε τον Μακρόν». Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους πέταξαν διάφορα αντικείμενα εναντίον τους, αναφέρει το AP.

