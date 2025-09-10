search
ΚΟΣΜΟΣ

10.09.2025 14:09

Η Φον ντερ Λάιεν πρότεινε κυρώσεις στο Ισραήλ και στο Τελ Αβίβ… ενοχλήθηκαν: «Η ΕΕ στέλνει κακό μήνυμα»

Το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα την ΕΕ ότι στέλνει «κακό μήνυμα» μετά την πρόταση που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών.

«Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λυπηρές (…) Για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στέλνει ένα κακό μήνυμα που ενισχύει τη Χαμάς» και τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, αντέδρασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Νωρίτερα, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών και τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις εις βάρος εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», εξήγησε.

«Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να χρησιμεύσει ως όπλο πολέμου», υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και κάποιες από τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, ανάμεσά τους τα νέα σχέδια εποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που κινδυνεύουν να κόψουν στα δύο το παλαιστινιακό έδαφος.

«Όλα αυτά μαρτυρούν μια ξεκάθαρη απόπειρα να υπονομευθεί η λύση των δύο κρατών», κατήγγειλε. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», επέμεινε.

Διχασμός στην ΕΕ για τη στάση κατά του Ισραήλ

Ωστόσο οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ μέχρι στιγμής εμφανίζονται βαθιά διχασμένες αναφορικά με τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναστολή ενός προγράμματος βοήθειας για ισραηλινές start-ups, αλλά ακόμη και αυτό το μάλλον «επιεικές» μέτρο, όπως το χαρακτήρισε η επικεφαλής ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, δεν μπόρεσε να υιοθετηθεί λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.

Αυτή τη φορά, η φον ντερ Λάιεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω προτείνοντας την αναστολή του εμπορικού σκέλους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ένα μέτρο που ζητούν εδώ και καιρό πολλά κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Ισπανίας και του Βελγίου.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Η αναστολή της συμφωνίας δεν θα εμπόδιζε τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, αλλά θα ανέστειλε τους ειδικούς τελωνειακούς δασμούς μεταξύ των δύο πλευρών ή τις εξαιρέσεις από τους δασμούς.

Για να υιοθετηθεί το μέτρο αυτό απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών για να υιοθετηθεί, κάτι που ήδη προμηνύεται «δύσκολο», όπως αναγνώρισε η φον ντερ Λάιεν.

Αντιμέτωπες με αυτή την παράλυση στο εσωτερικό της ΕΕ, κάποιες χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, υιοθέτησε μονομερώς την περασμένη εβδομάδα σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) εις βάρος του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα επεσήμανε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα τον Σεπτέμβριο, κάτι που έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλες χώρες.

