Η Κομισιόν «θυμήθηκε» να προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών – «Παγώνει» μερικώς η συμφωνία σύνδεσης – Σκληραίνει η γραμμή για το μεταναστευτικό

Κυρώσεις σε βάρος εξτρεμιστών υπουργών του Ισραήλ θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν., δύο χρόνια μετά τις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

“Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου”, τόνισε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην τραγική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη σημερινή ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ίδια τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου» και πως «για χάρη της ανθρωπότητας – αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει κυρώσεις κατά «εξτρεμιστών» υπουργών στο Ισραήλ και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», δήλωσε στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι «δύσκολο» να βρεθεί πλειοψηφία κρατών μελών που θα υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. «Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι υπερβολική για ορισμένους. Πολύ μικρή για άλλους», πρόσθεσε, αλλά «πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας – το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή».

What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.



Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.



EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner.



But of course, Europe needs to do more.



Here are measures for a way forward ↓ pic.twitter.com/xnq8PkMduG September 10, 2025

Στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».

Today, we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airpace by more than 10 Russian Shahed drones.



Europe stands in full solidarity with Poland.



Europa jest w pełni solidarna z Polską. pic.twitter.com/xXC0fgSdMr September 10, 2025

Να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων στον επόμενο προϋπολογισμό

Η πρόεδρος της Κομσιόν επεσήμανε επίσης την ανάγκη να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων στον επόμενο προϋπολογισμό.

Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν δείξει ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όσους φεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, όμως πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να είναι ανθρώπινο, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς».

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

Σχετικά με την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους των αιτούντων άσυλο που έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μόνο το 20% όσων δεν τους επιτρέπεται να παραμείνουν εγκαταλείπουν στην πραγματικότητα την Ευρώπη. «Πρέπει να συμφωνήσουμε γρήγορα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιστροφών», ανέφερε και «δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο». Πρόσθεσε, ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και Ασύλου. «Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε αυτοί που θα αποφασίζουμε ποιος έρχεται σε εμάς και υπό ποιες συνθήκες, όχι οι λαθρέμποροι και οι διακινητές ανθρώπων», συνέχισε η Φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σύστημα κυρώσεων που θα στοχεύει ειδικά στους λαθρέμπορους και τους διακινητές ανθρώπων. «Να παγώσουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία, να περιορίσουμε την ικανότητά τους να μετακινούνται, να διακόψουμε τα κέρδη τους», είπε και πρόσθεσε: «Η λαθρεμπορία ανθρώπων είναι μια φρικτή, εγκληματική επιχείρηση και κανένας λαθρέμπορος δεν πρέπει να επιτρέπεται να τη γλιτώνει ατιμωρητί στην Ευρώπη».

