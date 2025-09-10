«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, είσαι σύγχρονος Χίτλερ» – Άγριο κράξιμο στον Τραμπ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στόχος αποδοκιμασιών έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ το το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν ομάδα διαδηλωτών εφώναξε συνθήματα εναντίον του.
Η αρχή έγινε όταν ο Τραμπ κατέβηκε από τη λιμουζίνα του και ακτιβιστές τον «υποδέχτηκαν» με γιουχαΐσματα, συνθήματα και χειρονομίες.
Στη συνέχεια η ομάδα εισέβαλε στο εσωτερικό του εστιατορίου και η κατάσταση κλιμακώθηκε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθυνόταν στο τραπέζι μαζί με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του – τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Τα μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής οργάνωσης κρατώντας κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης τον πλησίασαν.καταγράφοντας σε βίντεο την παρέμβασή τους και φωνάζοντας ρυθμικά και επαναλαμβανόμενα το σύνθημα:
«Λευτεριά στην Ουάσινγκτον!Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας!».
Ο Τραμπ κάλεσε τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν τις γυναίκες από το τραπέζι του, κουνώντας το χέρι του και λέγοντας: «Πάμε, πάμε!», όταν μία από αυτές του φώναξε: «Ποια θέλεις να είναι η υστεροφημία σου;».
Άλλες ακτιβίστριες φώναζαν: «Τρομοκρατεί κοινότητες στην Ουάσινγκτον! Τρομοκρατεί τη Γάζα! Κοινότητες σε όλο τον κόσμο, από το Πουέρτο Ρίκο μέχρι τις Φιλιππίνες!»,
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου που βρισκόταν έξω από το εστιατόριο, οι γυναίκες βγήκαν από τον χώρο συνεχίζοντας τα ίδια συνθήματα μέχρι που απομακρύνθηκαν από την αστυνομία…
