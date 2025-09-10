Χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα ο Νετανιάχου, σε δύσκολη θέση ο Τραμπ – Τι σηματοδοτεί η επίθεση για Γάζα και Μέση Ανατολή

Νέο κεφάλαιο στην κρίση της Μέσης Ανατολής σηματοδοτεί το πρωτοφανές ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα του Κατάρ, με το καθεστώς Νετανιάχου να μην διστάζει μπροστά σε τίποτα.

Στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, τα οποία είχαν συνάντηση για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Το Κατάρ είναι η 5η χώρα που έχει βομβαρδίσει τον τελευταίο χρόνο το Ισραήλ, καθώς εκτός από την Παλαιστίνη έχει χτυπήσει Υεμένη, Ιράν, Συρία και Λίβανο την στιγμή που συνεχίζει τις σφαγές των Παλαιστινίων στην Γάζα.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders



Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said.



Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025

Η επίθεση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Κατάρ όσο και από άλλες αραβικές χώρες της περιοχής και τα Ηνωμένα Έθνη. Η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από την επίθεση, ωστόσο η οργάνωση επιβεβαιώνει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια. Ο Αλ-Χάγια είναι ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και κορυφαίος διαπραγματευτής, ο οποίος θεωρείται σημαντική προσωπικότητα της οργάνωσης στο εξωτερικό.

«Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνται των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειριστεί τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

Foreign reports: Explosions in Doha, the capital of Qatar. First footage from Doha, the capital of Qatar. Did Hamas officials just die? pic.twitter.com/HIFI6B5Xzy — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

Αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα του Κατάρ, υπογραμμίζοντας πως κανείς εξ αυτών δεν ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια και τρεις «συνεργάτες» – ενδεχομένως σύμβουλοι αξιωματούχων ή σωματοφύλακες – ο Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, ο Μοάμεν Αμπού Ομάρ και ο Άχμαντ Αμπού Μάλεκ.

Ένα μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Κατάρ σκοτώθηκε και άλλα τραυματίστηκαν στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν νωρίτερα αισιόδοξοι ότι η ηγεσία της Χαμάς εξοντώθηκε μετά τη ρίψη 10 βομβών στην πρωτεύουσα του Κατάρ, επισημαίνοντας ότι το ισλαμιστικό κίνημα έχει προσπαθήσει επανειλημμένως στο παρελθόν να αποκρύψει τις απώλειες ηγετικών στελεχών του.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

צביקה מור, אביו של איתן שחטוף בעזה: "בטוח שהיום אני קרוב הרבה יותר לחבק את הבן שלי. גאה כאזרח ישראלי בכוחות הביטחון על הביצוע המדויק"#משדר_מיוחד@amirivgi pic.twitter.com/5KF3kx9wxM — C14 (@C14_news) September 9, 2025

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι 12, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Τελ Αβίβ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση στο Κατάρ.

ISRAELI CHANNEL 12 CITING ISRAELI OFFICIAL SAYING TRUMP GAVE GREEN LIGHT FOR ATTACK ON HAMAS LEADERSHIP IN QATAR — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 9, 2025

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην περιοχή Katara Village της Ντόχα, στο Κατάρ.

BREAKING NEWS: Reports of explosions in Doha, Qatar pic.twitter.com/4feazTKKwU — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 9, 2025

Η επίθεση ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρή ένταση με την κυβέρνηση του Κατάρ και να αποσταθεροποιήσει τις εκτεταμένες διπλωματικές της προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα, ιδίως καθώς η πολιτική και οικονομική σταθερότητα του εμιράτου στηρίζεται στη διεθνή εικόνα του ως ασφαλές καταφύγιο για επιχειρήσεις και τουρισμό σε μια ασταθή περιοχή.

Το Κατάρ είναι ένας από τους δύο περιφερειακούς διαμεσολαβητές που ηγούνται της μοναδικής διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Παράλληλα, η επίθεση του Ισραήλ στην ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κατάρ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το πλήγμα και εάν αυτό ισχύει, η Ντόχα πιθανόν να το εκλάβει ως προδοσία. Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Συχνά έχει αναλάβει, κατόπιν αμερικανικής παρότρυνσης, τον ρόλο του διαμεσολαβητή με ηγετικά στελέχη και ένοπλες οργανώσεις.

Η επίθεση, ωστόσο, απειλεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με πηγές βρίσκονταν σε κρίσιμη καμπή. Το πλήγμα προκαλεί ανησυχία στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης. Αν ακόμη και ένας τόσο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ όσο το Κατάρ μπορεί να δεχθεί ισραηλινή επίθεση, το ερώτημα που τίθεται είναι το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος.

Αντίδραση από το Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε αξιωματούχος.

«Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Αναστέλει τη διαμεσολάβηση

Σε απάντηση στην ισραηλινή επίθεση το Κατάρ ανέστειλε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια συμφωνία ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα.

«Οι οικογένειες των ομήρων παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Ντόχα με βαθιά ανησυχία και έντονο άγχος», δήλωσε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών. «Ένας σοβαρός φόβος υπάρχει τώρα για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν οι όμηροι».

«Η πιθανότητα να τους φέρουμε πίσω είναι μικρότερη από ποτέ, με ένα πράγμα να είναι απολύτως βέβαιο – ο χρόνος τους τελειώνει».

«Όπως συνέβη και πριν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», απάντησε το Κατάρ.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον εμίρη του Κατάρ ότι «δεν θα ξανασυμβεί» κάτι τέτοιο στη χώρα του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Είχαν ενημερωθεί οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.

Το Κατάρ υπήρξε βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ τόσο για τις κυβερνήσεις Μπάιντεν όσο και για τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, με την ιδιότητά του ως σημαντικού συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ να του εξασφαλίζει φαινομενική ασυλία από τέτοιες επιχειρήσεις.

Η σημασία του για τις ΗΠΑ υπογραμμίστηκε περαιτέρω με την επίσκεψη του Τραμπ στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή από την επανεκλογή του, που σηματοδοτήθηκε από την ανακοίνωση επενδύσεων 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ και ενός πολυτελούς τζετ 400 εκατομμυρίων δολαρίων που θα δωριστεί στον Τραμπ.

Η ηγεσία του Κατάρ έχει περαιτέρω στενές σχέσεις με βασικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ, του οποίου οι δεκαετιών επιχειρηματικοί δεσμοί με το Κατάρ έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό του στην περιοχή.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο, στον απόηχο της ισραηλινής επιδρομής κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Israel has conducted a precise strike in Doha targeting senior Hamas leadership, according to separate statements from the IDF and Qatar's Ministry of Foreign Affairs.



ABC News' Ian Pannell says this nullifies any prospects of an immediate ceasefire.https://t.co/hjWyXWcxXx pic.twitter.com/M7CymuW7Nt — ABC News (@ABC) September 9, 2025

Νετανιάχου: Τα πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ είναι «εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε σήμερα την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία το παλαιστινιακό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη.

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.

Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε επίσης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου. «Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

BREAKING: Benjamin Netanyahu speaks live from Jerusalem.



"At the beginning of the war, I promised Israel would reach those who perpetrated this horror (October 7 attack). And today, Israel and I, have kept that promise."https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/NEHNv07Og8 — Sky News (@SkyNews) September 9, 2025

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. «Οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες στην περίπτωση που αρνηθεί», δήλωσε.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Ιορδανία καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το Κατάρ εάν επιλέξει να απαντήσει στη βία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της σε ανακοίνωσή του.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας στο Κατάρ και εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς αυτούς σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν κατά αυτής της επιθετικότητας και για την προστασία της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας τους», έγραψε ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων, Αϊμάν Σαφάντι.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιθετικότητά του, τους βάναυσους πολέμους του, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την απειλή του για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκτός εάν η διεθνής κοινότητα, και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας, λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή και τον περιορισμό της επιθετικότητάς του», συνέχισε.

🚨⚡️BREAKING



Footage from the Qatari building in Doha the Hamas negotiating delegation is present to discuss the latest American proposal, was targeted by Israeli airstrikes shortly ago.pic.twitter.com/QYkWJQ5aAQ — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 9, 2025

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε μια σύνοδος των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ συνιστά κατάφωρη εγκληματική ενέργεια, που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και τους πιο στοιχειώδεις διεθνούς νόμους και κανόνες», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», τόνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική», πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς που βρίσκονται στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του βασιλείου» ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης την «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μιας χώρας του Κόλπου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Στην ανακοίνωσή του ο αλ Ναχιάν εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «στηρίζει όλα τα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς του». Προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση υπάρχει κίνδυνος να σύρει την περιοχή σε βαθύτερη αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες των επιθέσεων του Ισραήλ στο Κατάρ.

«Υπάρχουν πραγματικά σοβαρά νέα αυτήν τη στιγμή: Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον ορισμένων ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ. Η όλη κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», δήλωσε ο ποντίφικας μιλώντας έξω από την παπική θερινή κατοικία, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η πρεσβεία της Κίνας στο Κατάρ εξέδωσε οδηγίες ασφαλείας για τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στην Ντόχα, μετά τα ισραηλινά πλήγματα με στόχο την ηγεσία της Χαμάς.

Σε ανάρτησή της σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία προέτρεψε τους Κινέζουν «να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις αχρείαστες εξόδους και να αποφεύγουν τις περιοχές υψηλού κινδύνου».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε απόψε τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως με αυτήν την ενέργεια διακυβεύεται περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Καταδικάζω τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και εγείρουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», συμπληρώνει ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο X χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απαράδεκτη, όποιος και αν είναι ο λόγος» και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ.

Today's Israeli strikes on Qatar are unacceptable, whatever the reason. I express my solidarity with Qatar and its Emir, Sheikh Tamim Al Thani. Under no circumstances should the war spread throughout the region. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

Ισπανία: Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ισπανία «καταδικάζει έντονα» τον βομβαρδισμό, χαρακτηρίζοντάς τον παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ.

Ιρλανδία: Ο πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για την επίθεση, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να δυσχεράνει την εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

I am deeply concerned by today’s attack by Israel in Doha, Qatar. pic.twitter.com/4OUya4tdg1 — Micheál Martin (@MichealMartinTD) September 9, 2025

Γερμανία: Το Βερολίνο καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.

