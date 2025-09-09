Τραμπ για ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα: «Ατυχές περιστατικό» που «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη»

Στον απόηχο της πρωτοφανούς ισραηλινής επίθεσης στο Κατάρ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων.

Ερωτηθείσα πόσο ενήμερος ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ για τα σχέδιά του Ισραήλ να πλήξει τη Ντόχα και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει την επίθεση, Λέβιτ διάβασε την εξής δήλωση:

«Σήμερα το πρωί η κυβέρνηση Τραμπ ειδοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτίθετο στη Χαμάς, η οποία δυστυχώς βρισκόταν σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ.

Ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ – ενός κυρίαρχου έθνους και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζεται πολύ σκληρά και αναλαμβάνει γενναία ρίσκα μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη – δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς – η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα – είναι ένας αξιόλογος στόχος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο [Στιβ] Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε.

Ο πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και αισθάνεται πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει όλους τους ομήρους και τις σορούς των νεκρών και αυτός ο πόλεμος να τελειώσει τώρα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη και μάλιστα γρήγορα. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη.

Ο πρόεδρος μίλησε επίσης με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους».

Ερωτηθείσα αν ο Τραμπ είναι «αναστατωμένος» με τον Νετανιάχου τώρα, η Λέβιτ απάντησε: «Ο πρόεδρος έκανε πολύ σαφείς τις σκέψεις και τις ανησυχίες του σχετικά με αυτό».

Επαναλαμβάνοντας ότι ο Τραμπ θέλει ειρήνη στην περιοχή, η Λέβιτ πρόσθεσε: «Περιμένει από όλους τους συμμάχους και φίλους μας στην περιοχή – που περιλαμβάνουν τόσο το Κατάρ όσο και το Ισραήλ – να επιδιώξουν επίσης την ειρήνη».

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρξουν συνέπειες για τον Νετανιάχου αν ενεργεί ενάντια στις επιθυμίες του Τραμπ και αν υπάρχει ανησυχία ότι οι ενέργειες του Ισραήλ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η Λέβιτ απάντησε: «Αυτή είναι μια απόφαση που μόνο ο πρόεδρος μπορεί να πάρει». Επανέλαβε ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για ειρήνη.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου πριν από την επίθεση, η Λέβιτ δεν έδωσε καμία απάντηση.

Και όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε την Κυριακή ότι είχε δώσει την «τελευταία προειδοποίηση» του στη Χαμάς, η Λέβιτ απάντησε ότι δεν αναφερόταν σε αυτή την επίθεση, για την οποία ενημερώθηκε σήμερα το πρωί.

Διαψεύδει το Κατάρ ότι ενημερώθηκε για την επίθεση

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι αναφορές ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα είναι ψευδείς.

Ένα τηλεφώνημα που ελήφθη από έναν Αμερικανό αξιωματούχο έγινε όταν ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων στη Ντόχα, ανέφερε το Κατάρ.

Η δήλωση έγινε καθώς η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ενημέρωνε τους δημοσιογράφους για την επίθεση στη Ντόχα.

Είπε ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή σε έναν κορυφαίο βοηθό του, τον Στιβ Γουίτκοφ, να προειδοποιήσει το Κατάρ για την επερχόμενη επίθεση.

