«Πυρηνική επιλογή» ξεμπλοκάρει τον δρόμο για την επικύρωση Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Tην επόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου, θα διεξαχθεί στην αμερικανική Γερουσία η διαδικασία για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της προτεινόμενης για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να ξεμπλοκάρει τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψηφίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν την συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούν για μήνες.

