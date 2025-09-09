search
ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 19:43

Kατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Υγείας της Σουηδίας (Video)

09.09.2025 19:43
sweden collapse

Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν κατέρρευσε την Τρίτη κατά την παρουσίασή της σε κυβερνητική συνέντευξη Τύπου.

Η Λαν, από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους όταν έπεσε ξαφνικά, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η επικεφαλής του κόμματος Έμπα Μπους και άλλοι αξιωματούχοι παρενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.

Η Λαν επέστρεψε στην αίθουσα λίγο αργότερα, λέγοντας: «Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Λαν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αν και δεν φαινόταν να είναι τραυματισμένη. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.

«Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», δήλωσε ένας δημοσιογράφος του DN.

Η Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανακοινώθηκε ως υπουργός Υγείας την Τρίτη, μετά την αιφνίδια παραίτηση του προκάτοχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, την προηγούμενη ημέρα.

