Kατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Υγείας της Σουηδίας (Video)

Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν κατέρρευσε την Τρίτη κατά την παρουσίασή της σε κυβερνητική συνέντευξη Τύπου.
Η Λαν, από το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους όταν έπεσε ξαφνικά, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Η επικεφαλής του κόμματος Έμπα Μπους και άλλοι αξιωματούχοι παρενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.
Η Λαν επέστρεψε στην αίθουσα λίγο αργότερα, λέγοντας: «Αυτή δεν ήταν ακριβώς μια συνηθισμένη Τρίτη, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».
Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Λαν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αν και δεν φαινόταν να είναι τραυματισμένη. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε.
«Φαινόταν πολύ άσχημα. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», δήλωσε ένας δημοσιογράφος του DN.
Η Λαν, δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανακοινώθηκε ως υπουργός Υγείας την Τρίτη, μετά την αιφνίδια παραίτηση του προκάτοχου της, Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, την προηγούμενη ημέρα.
