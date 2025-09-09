Πολύωρο μπλακ άουτ στο Βερολίνο – «Πολιτικά υποκινούμενη επίθεση» λέει η αστυνομία

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. «Πολιτικώς υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου rbb, πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική.

👀🇩🇪Berlin plunges into darkness and complete power outage



Thousands of people are without power after a fire broke out in two high-voltage electricity pylons. Public transport is shut down, shops are closed. Supermarkets are blocked by shopping carts.



Police have not ruled out… pic.twitter.com/ATkCu49u0X — Uncensored News (@uncensorednews9) September 9, 2025

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

Thousands of people are without electricity in south-eastern Berlin after a widespread power outage https://t.co/4Cj3wO2QYo — dpa news agency (@dpa_intl) September 9, 2025

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν εν μέρει οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112 και οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το rbb αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ του ότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο.

