Τουρκία: Τριετές deal BOTAS και BP για την προμήθεια LNG

Η τουρκική BOTAS και η BP υπέγραψαν τριετή συμφωνία αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία θα λαμβάνει 1,6 δισ. κυβικά μέτρα LNG ετησίως, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το deal θα είναι σημαντικό για την ασφάλεια εφοδιασμού της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
