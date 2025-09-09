search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 18:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 17:17

Τουρκία: Τριετές deal BOTAS και BP για την προμήθεια LNG

09.09.2025 17:17
G0Z35O9XAAAU4Cy

Η τουρκική BOTAS και η BP υπέγραψαν τριετή συμφωνία αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία θα λαμβάνει 1,6 δισ. κυβικά μέτρα LNG ετησίως, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το deal θα είναι σημαντικό για την ασφάλεια εφοδιασμού της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Διαβάστε επίσης:

Υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του ο Μπαϊρού και αναχώρησε από το Ελιζέ – Σε αναζήτηση πέμπτου πρωθυπουργού ο Μακρόν, ποια ονόματα εξετάζει

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

Πορτογαλία: Ο δήμαρχος της Λισαβόνας αντιστέκεται στις εκκλήσεις για παραίτηση μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koinonia-ora-mega
MEDIA

«Κοινωνία ώρα Mega»: Η «αστοχία» της Ανθής Βούλγαρη «χάλασε» ενδιαφέρον ρεπορτάζ

charlie sheen
LIFESTYLE

Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει

farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

ellada_dania_0909_1460-820_new
MEDIA

«Μαγνήτης» -υψηλής- τηλεθέασης το Ελλάδα – Δανία στον Alpha (8/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 18:00
koinonia-ora-mega
MEDIA

«Κοινωνία ώρα Mega»: Η «αστοχία» της Ανθής Βούλγαρη «χάλασε» ενδιαφέρον ρεπορτάζ

charlie sheen
LIFESTYLE

Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει

farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

1 / 3