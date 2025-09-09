Τουρκία: Τριετές deal BOTAS και BP για την προμήθεια LNG

Η τουρκική BOTAS και η BP υπέγραψαν τριετή συμφωνία αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Βάσει της συμφωνίας, η Τουρκία θα λαμβάνει 1,6 δισ. κυβικά μέτρα LNG ετησίως, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το deal θα είναι σημαντικό για την ασφάλεια εφοδιασμού της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık.



Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek.



Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz… pic.twitter.com/FVcOR0wBQD — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 9, 2025

