Πορτογαλία: Ο δήμαρχος της Λισαβόνας αντιστέκεται στις εκκλήσεις για παραίτηση μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ

Σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τον δήμαρχο της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, να παραιτηθεί μετά το θανατηφόρο δυστύχημα με το τελεφερίκ της περασμένης εβδομάδας, πορτογάλοι βουλευτές χρησιμοποιούν τα ίδια του τα λόγια εναντίον του.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έσπασε το συρματόσχοινο του εμβληματικού τελεφερίκ Elevador da Glória την Τετάρτη, με αποτέλεσμα ένα από τα βαγόνια να κατρακυλήσει στην απότομη πλαγιά και να συντριβεί σε κτίριο. Μετά την καταστροφή, κορυφαίοι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι ο δήμος απέτυχε να συντηρήσει επαρκώς το σιδηροδρομικό σύστημα 140 ετών, επικαλούμενοι τις παλαιότερες δηλώσεις του Μοέδας για να απαιτήσουν την παραίτησή του.

Το 2021, ο προκάτοχός του, Φερνάντο Μεντίνα, είχε δεχθεί έντονη κριτική όταν η διοίκησή του παραδέχθηκε ότι παρέδωσε στις ρωσικές αρχές τα προσωπικά στοιχεία τουλάχιστον τριών Ρώσων αντικαθεστωτικών που ζούσαν στη Λισαβόνα. Ο Μοέδας -τότε πρώην ευρωπαίος επίτροπος και υποψήφιος του κεντροδεξιού χώρου στις δημοτικές εκλογές- είχε κατακεραυνώσει τον εν ενεργεία δήμαρχο, λέγοντας ότι έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για το σκάνδαλο.

«Ο δήμος έθεσε αυτούς τους ανθρώπους σε θανάσιμο κίνδυνο», είχε δηλώσει στο POLITICO. «Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές συνέπειες: ο Μεντίνα πρέπει να παραιτηθεί».

Τώρα, με λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της Λισαβόνας, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μοέδας επικαλούνται τα λόγια του από πριν τέσσερα χρόνια και απαιτούν να αναλάβει την ευθύνη για την τραγωδία με το τελεφερίκ.

«Τι θα έλεγε ο Μοέδας του 2021 στον Μοέδας του 2025;», ρώτησε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Chega, Αντρέ Βεντούρα. «Οι σοβαροί πολιτικοί δεν κρύβονται σε περιόδους κρίσης και δεν αποποιούνται την ευθύνη: την αναλαμβάνουν».

Από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας, Πάουλο Ραϊμούντο, δήλωσε επίσης ότι τα ίδια τα κριτήρια του Μοέδας σημαίνουν πως δεν είναι πλέον κατάλληλος να ηγείται της πόλης. Ο κοινοβουλευτικός ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Εουρίκο Μπριλάντε Ντίας, κάλεσε με τη σειρά του τον δήμαρχο να επιδείξει «συνοχή».

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Μοέδας επέμεινε ότι η τραγωδία με το τελεφερίκ δεν μπορεί να συγκριθεί με το σκάνδαλο που βάρυνε τον προκάτοχό του. Ενώ ο Μεντίνα είχε «άμεση ευθύνη» για τους δημοτικούς υπαλλήλους που διένειμαν τα προσωπικά δεδομένα των αντικαθεστωτικών, υποστήριξε ότι το ατύχημα της περασμένης εβδομάδας δεν «αποδίδεται σε απόφαση του δημάρχου».

Καταλογισμός ευθυνών

Μια προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο από την πορτογαλική αρχή ασφάλειας μεταφορών αποδίδει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη και απορρίπτει το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Οι επικριτές του Μοέδας λένε ότι τα πορίσματα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση του ιστορικού τελεφερίκ.

Μετά την καταστροφή, εργαζόμενοι της δημοτικής εταιρείας συγκοινωνιών Carris δήλωσαν ότι για χρόνια εξέφραζαν ανησυχίες για τη συντήρηση του τελεφερίκ, η οποία έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Υποστήριξαν ότι οι έμπειροι δημοτικοί μηχανικοί είναι πιο κατάλληλοι για να χειρίζονται τις υποδομές της πόλης.

Ο Μοέδας είπε στο POLITICO ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τη συντήρηση πρέπει να «τηρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές» και παρακολουθούνται από τεχνικούς της Carris, οι οποίοι «επανεξέτασαν και προσαρμόσαν όλα τα σχέδια συντήρησης σύμφωνα με τις απαραίτητες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες». Επίσης, αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη για την ανάθεση σε ιδιώτες, που αποφασίστηκε το 2006, και επέμεινε ότι η διοίκησή του δεν έχει μειώσει τον προϋπολογισμό λειτουργίας της Carris.

Οι δηλώσεις του πάντως δεν φαίνεται να έπεισαν τον υποψήφιο δήμαρχο της Chega, Μπρούνο Μασκαρένιας, ο οποίος σκοπεύει να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του την Τρίτη. «Ο ανώτατος εκπρόσωπος της Carris, [ο δήμαρχος], πρέπει να αναλάβει την ευθύνη», τόνισε.

Ο δήμαρχος απέρριψε την πρόταση μομφής ως πολιτική φιέστα ενόψει εκλογών. «Αυτή η υπόθεση έβγαλε στην επιφάνεια τα χειρότερα της πολιτικής και της εκμετάλλευσης ενός τραγικού γεγονότος», είπε, σημειώνοντας ότι η πρόταση θα είναι μη δεσμευτική.

Φοβούμενη να φανεί ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά την τραγωδία, η υποψήφια των Σοσιαλιστών, Αλεξάνδρα Λεϊτάο -που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι στήθος με στήθος με τον Μοέδας- δεν έχει ακόμη ζητήσει την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι είναι «πρόωρο» να γίνει πολιτική αποτίμηση.

Ωστόσο, τη Δευτέρα κάλεσε τον Μοέδας να είναι πιο διαφανής σχετικά με όσα συνέβησαν. «Η προκαταρκτική έκθεση δείχνει ότι το σύστημα ασφαλείας ήταν ανεπαρκές και ότι οι τεχνικοί έλεγχοι απέτυχαν να εντοπίσουν τα προβλήματα που τελικά προέκυψαν», είπε στους υποστηρικτές της. «Κάτι πρέπει να αλλάξει».

