Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στο ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Glória της Λισαβόνας χωρίς μέχρι στιγμής να έχει απαντηθεί γιατί δεν λειτούργησε η πέδηση όταν έσπασε το καλώδιο.

Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το βαγόνι έσπασε, προκαλώντας τον εκτροχιασμό και την πτώση του από το υψηλότερο σημείο της διαδρομής.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, ανέφερε ότι εργαζόμενος που ήταν υπεύθυνος για τα φρένα είναι νεκρός.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Obsevador αποκαλύπτει ότι την ίδια ημέρα του δυστυχήματος είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος με το πόρισμα να αναφέρει ότι σε 263 ημέρες πρέπει να γίνει αλλαγή του καλωδίου.

Οι αρχές ξεκινούν τώρα ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστώσουν τι πήγε στραβά, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τον πανικό και τις προσπάθειες των επιβατών να απεγκλωβιστούν.

Η τραγωδία συγκλόνισε όχι μόνο την πόλη αλλά και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς το τελεφερίκ ήταν δημοφιλής τουριστική ατραξιόν, συνδέοντας δύο εμβληματικές συνοικίες της Λισαβόνας.

Ο κόσμος είναι συγκλονισμένος ενώ πολίτες αφήνουν λουλούδια και μηνύματα και στέκονται σιωπηλοί στο σημείο της τραγωδίας.

