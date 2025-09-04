search
ΚΟΣΜΟΣ

04.09.2025 23:55

Τουλάχιστον οκτώ ξένοι τουρίστες μεταξύ των 16 νεκρών στον εκτροχιασμό του τεμεφερίκ στη Λισαβόνα

04.09.2025 23:55
teleferik portugal

Δύο Καναδοί, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αμερικανός, ένας Ελβετός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός είναι μεταξύ των 16 ανθρώπων που σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, ανακοίνωσαν σήμερα οι πορτογαλικές αρχές.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, ο οποίος ρωτήθηκε επίμονα σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. «Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.

Το εμβληματικό τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador που αναμεταδίδουν αρκετά πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Ο έλεγχος διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης, διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και επισημάνθηκε πως χρειαζόταν αντικατάσταση καλωδίου στο τελεφερίκ εντός 263 ημερών, αναφέρει το ρεπορτάζ του Observador.

Η σημερινή ήταν ημέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία. Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

