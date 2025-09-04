Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Τραμπ για το σχέδιο ειρηνευτικής δύναμης για την Ουκρανία – Ζητούν συγκεκριμένα βήματα και δεσμεύσεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέβαλαν νέες προσπάθειες ώστε να αποσπάσουν μια σαφή απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το επίπεδο υποστήριξης που είναι διατεθειμένος να παράσχει στην Ουκρανία για να αποκρούσει μια ρωσική προέλαση και του ζήτησαν να περιγράψει λεπτομερώς τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη εντός της Ουκρανίας σε περίπτωση διαρκούς κατάπαυσης του πυρός.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνομίλησαν με τον Τραμπ μέσω βιντεοκλήσης την Πέμπτη, αφού πρώτα πραγματοποίησαν συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» στο Παρίσι, υπό την συμπροεδρία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κιρ Στάρμερ.

Οι ακριβείς δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά κράτη προς τον συνασπισμό των προθύμων είναι σε μεγάλο βαθμό πλήρεις, αλλά εν μέρει εξαρτώνται από τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα προσδιορίσουν τη βοήθεια που είναι διατεθειμένες να παράσχουν όσον αφορά τις πληροφορίες, την αεροπορική υποστήριξη και τη χρηματοδότηση.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να παράσχουν στρατεύματα. Ένας Γερμανός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», μια φόρμουλα που δεν διαφέρει πολύ από αυτήν που παρέχει τώρα η Ευρώπη.

Ανήσυχοι Ευρωπαίοι ηγέτες ταξίδεψαν στον Λευκό Οίκο μετά τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, φοβούμενοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να είναι έτοιμος να αναγκάσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ταπεινωτική παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εδαφών.

Ο Τραμπ απάντησε στο ευρωπαϊκό λόμπινγκ ισχυριζόμενος ότι είχε εξασφαλίσει τη συμφωνία του Ρώσου ηγέτη για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά η Ρωσία απέρριψε οποιαδήποτε τέτοια δέσμευση και σε μεγάλο βαθμό επέμεινε στο αίτημά της για παράδοση ουκρανικού εδάφους και στη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία την 1η Σεπτεμβρίου για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ είναι γνωστός για το ότι θέτει προθεσμίες τις οποίες στη συνέχεια αγνοεί. «Είχαμε μια εξαιρετική σχέση», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν σε συνέντευξή του στον δεξιό ειδησεογραφικό ιστότοπο The Daily Caller. Είπε ότι τώρα είναι πολύ απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο: «Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν. Είναι ένας παράλογος πόλεμος».

Η Ευρώπη προσπαθεί απεγνωσμένα να διασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα νίψει τας χείρας του για τον πόλεμο, αλλά δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την δηλωμένη απογοήτευση του Τραμπ για τον Πούτιν σε σχέδιο για επιβολή κυρώσεων.

Ο Μακρόν στο Παρίσι προσπάθησε να δώσει την εντύπωση ότι η Ευρώπη, σε αντίθεση με τη Ρωσία, τήρησε τις δεσμεύσεις της. Είπε: «Οι συνεισφορές που προετοιμάστηκαν, τεκμηριώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν σε επίπεδο υπουργών Άμυνας υπό την αυστηρότερη μυστικότητα μας επιτρέπουν να πούμε: αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα εγκριθεί πολιτικά».

Η Ευρώπη ήλπιζε εδώ και μήνες ότι ο Τραμπ θα ενεργοποιούσε τις σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Οι δασμοί 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία, εν μέρει για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, φαίνεται να έχουν οδηγήσει τον παραδοσιακά αδέσμευτο Ναρέντρα Μόντι, τον Ινδό πρωθυπουργό, πιο κοντά στην αγκαλιά της Κίνας και της Ρωσίας.

Πληγωμένος από την μέχρι στιγμής διπλωματική του αποτυχία, ο Τραμπ έχει δώσει την εντύπωση ότι θέλει να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικότητας και της οικονομίας.

Οι ΗΠΑ εκπροσωπήθηκαν στις συνομιλίες στο Παρίσι από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε επίσης ξεχωριστά με τον Ζελένσκι.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, το γραφείο του Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο «να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην άσκηση πίεσης στον Πούτιν για να εξασφαλίσουμε την παύση των εχθροπραξιών».

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να εμπιστευτεί, καθώς συνέχισε να καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ταυτόχρονα να πραγματοποιεί στυγερές επιθέσεις στην Ουκρανία», πρόσθεσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην μεταπολεμική Ουκρανία.

Ο συνασπισμός των προθύμων περιλαμβάνει περίπου 30 έθνη που υποστηρίζουν την Ουκρανία, κυρίως ευρωπαϊκά, αλλά και τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Έχει συναντηθεί επανειλημμένα σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν έχει δημοσιεύσει κανένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, γεγονός που αντανακλά εσωτερικές διαιρέσεις και αβεβαιότητα σχετικά με τη φύση της συνεισφοράς των ΗΠΑ.

Σε μια κάπως σημαντική εξέλιξη, το σχέδιο για την αγορά αμερικανικών όπλων από τους Ευρωπαίους για χρήση στην Ουκρανία άρχισε να αποδίδει καρπούς. Στις 28 Αυγούστου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παράδοση 3.350 πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς ERAM στην Ουκρανία, αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων (705 εκατομμύρια ευρώ).

Η χρηματοδότηση προήλθε από τη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, αλλά η οικονομική συνεισφορά κάθε χώρας δεν αποκαλύφθηκε. Οι πύραυλοι ERAM έχουν βεληνεκές παρόμοιο με αυτό των γαλλο-βρετανικών πυραύλων Scalp-EG, τους οποίους η Ουκρανία εκτόξευσε στην κατεχόμενη Κριμαία και τη ρωσική περιοχή Κουρσκ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε δει «κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στον Πούτιν να αποφασίσει εάν θα αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας. Είπε: «Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε να κάνουμε τον Πούτιν πολύ ισχυρό».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε τον Πούτιν ως τον πιο σοβαρό εγκληματία πολέμου της εποχής μας.

Την Τετάρτη στο Πεκίνο, ο Πούτιν παρευρέθηκε σε στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και χαιρέτισε την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι τα στρατεύματα προελαύνουν «σε όλα τα μέτωπα».

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι οι κυρώσεις έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία μετά από δύο χρόνια υψηλής ανάπτυξης που τροφοδοτήθηκε από τις αμυντικές δαπάνες. Ο επικεφαλής της Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, ένας από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ρωσίας, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η οικονομία βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση και ότι εάν η κεντρική τράπεζα δεν μειώσει τα επιτόκια, τότε η χώρα θα περιέλθει σε ύφεση.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, αλλά επιβραδύνεται απότομα υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων που απαιτούνται για την άμβλυνση του πληθωρισμού.

