Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «αποδείξεις» για «παρατεταμένη παρεμβολή» του σήματος GPS γύρω από το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης κατά τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, αλλά οι ειδικοί παραμένουν διχασμένοι, με ορισμένους να υποστηρίζουν ακόμη τους ισχυρισμούς περί ρωσικής παρέμβασης.

Βούλγαροι αξιωματούχοι αρνήθηκαν, σύμφωνα με το Euronews, τους ισχυρισμούς ότι υποψιάζονταν τη Μόσχα ότι παρενέβη στο GPS του αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ημέρες αφότου η Επιτροπή επικαλέστηκε τις βουλγαρικές αρχές ότι υπαινίσσονταν ότι το περιστατικό οφειλόταν «σε κατάφωρη παρέμβαση της Ρωσίας».

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ δήλωσε στο κοινοβούλιο την Πέμπτη ότι το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν δεν είχε υποστεί «παρεμβολές».

Σε δήλωση που έγινε αργότερα την ίδια ημέρα, ο Ζελιάζκοφ είπε ότι παρόλο που δεν είχε εντοπιστεί καμία παρεμβολή από «επίγεια όργανα», δεν απέκλεισε την πιθανότητα «ενσωματωμένες συσκευές» να διαπίστωσαν παρεμβολές.

Αναλυτές που συμβουλεύτηκε το Euronews επιβεβαίωσαν ότι οι παρεμβολές GPS στο αεροπλάνο θα μπορούσαν να ήταν πιθανές, παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Ο Ίαν Πέτσενικ, διευθυντής επικοινωνίας του Flightradar24, δήλωσε στο Euronews ότι οι παρεμβολές «θα μπορούσαν να ήταν από το εσωτερικό του αεροσκάφους ή από άλλη πηγή».

Άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι το GPS θα μπορούσε να έχει «πλαστογραφηθεί» με ψευδή σήματα, μια εξαιρετικά εξελιγμένη πρακτική στην οποία πιστεύεται ότι έχουν πρόσβαση μόνο κρατικοί φορείς και η οποία δεν θα είχε απαραίτητα ανιχνευθεί από συμβατικά όργανα.

Ο Μαχμούντ Ελσαχούρι, ειδικός στη μηχανική τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο της Βάασα στη Φινλανδία, δήλωσε στο Euronews «αν το επίπεδο σήματος είναι καλό και ο πιλότος κάνει κύκλους, αυτό αποτελεί πολύ σημαντική ένδειξη ότι επρόκειτο για περιστατικό παρεμβολής».

Σε συνέντευξή του στο βουλγαρικό κανάλι bTV, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καράτζοφ αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση είχε δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντικρούοντας τον ισχυρισμό της Επιτροπής ότι οι βουλγαρικές αρχές υποψιάζονταν ότι η διαταραχή ήταν αποτέλεσμα του υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την πορεία του αεροπλάνου που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης στις 31 Αυγούστου 2025

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, οι βουλγαρικές αεροπορικές αρχές παρέδωσαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αναφορά της συνομιλίας μεταξύ του πιλότου του αεροπλάνου και του πύργου ελέγχου, αλλά ενώ αυτός ο διάλογος αναφερόταν σε «μικρά προβλήματα» με το GPS, δεν ανέφερε ρωσική παρέμβαση.

«Ο EASA πρέπει ακόμη να αφαιρέσει τους υπολογιστές από το αεροσκάφος και να δει τι κατέγραψαν αυτοί οι υπολογιστές», πρόσθεσε ο Καράτζοφ.

Αυτές οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από ημέρες έντονων εικασιών γύρω από την αιτία της αναστάτωσης σε ένα ναυλωμένο αεροπλάνο που μετέφερε την φον ντερ Λάιεν – καθώς και μέλη της ομάδας της και δημοσιογράφους – από τη Βαρσοβία στη βουλγαρική πόλη Πλόβντιβ την Κυριακή.

Σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, τόσο η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ όσο και οι βουλγαρικές αρχές έχουν αποστασιοποιηθεί από τις αρχικές τους δηλώσεις και η ιστορία εξελίσσεται γρήγορα.

Έχει δημοσιευτεί μια ηχογράφηση του πιλότου του αεροπλάνου να αναφέρει «προβλήματα με το GPS» σε μια συνομιλία με τους Βούλγαρους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το καταγεγραμμένο ίχνος του αεροπλάνου το δείχνει επίσης να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης κατά την προσγείωσή του.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί που διατύπωσε για πρώτη φορά ένας δημοσιογράφος των Financial Times, επικαλούμενος αξιωματούχους, ότι το αεροσκάφος έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, διαψεύδονται από δεδομένα ανοιχτού κώδικα που παρέχονται από αξιόπιστες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων όπως το Flightradar24.

Παρόλο που το αεροσκάφος έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο κατά την προσγείωσή του, ο συνολικός χρόνος πτήσης ήταν περίπου μία ώρα και 57 λεπτά, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος πτήσης για αυτήν τη διαδρομή είναι μία ώρα και 48 λεπτά. Αυτό υποδηλώνει συνολική καθυστέρηση περίπου εννέα λεπτών, αντικρούοντας τις αναφορές για καθυστέρηση μίας ώρας.

Μια ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει επίσης ότι το αεροπλάνο καθυστέρησε μία ώρα για την απογείωση, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τη σύγχυση σχετικά με την καθυστερημένη ώρα άφιξης.

Οι αναφορές ότι ο πιλότος χρησιμοποίησε «έντυπους χάρτες» για την προσγείωση έχουν επίσης διαψευσθεί από δηλώσεις των βουλγαρικών αρχών που διευκρίνιζαν ότι χρησιμοποιήθηκε ένα επίγειο σύστημα ραδιοπλοήγησης γνωστό ως ILS.

Το Euronews συμβουλεύτηκε αρκετούς αναλυτές, μερικοί από τους οποίους υποστηρίζουν την πιθανότητα «πλαστογράφησης» ή «περιστατικού παρεμβολής», ενώ άλλοι υποστήριξαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για παρεμβολή GPS στην περιοχή γύρω από το Πλόβντιβ την εν λόγω ημέρα.

Το Flightradar24 ανέφερε ότι «ο αναμεταδότης του αεροσκάφους ανέφερε καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση έως την προσγείωση», με βάση την ανάλυσή τους των τιμών της Κατηγορίας Ακεραιότητας Πλοήγησης (NIC), η οποία, όπως λένε, υποδεικνύει την ποιότητα των δεδομένων πλοήγησης που λαμβάνει το αεροσκάφος.

«Η τιμή NIC για αυτήν την πτήση ήταν 8 σε όλη τη διάρκεια», δήλωσε στο Euronews ο Ίαν Πέτσενικ του Flightradar24. «Υπάρχει επίσης μια δευτερεύουσα τιμή που ονομάζεται NACP, και αυτή η τιμή ήταν επίσης σε πολύ υψηλά εύρη, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καμία παρεμβολή του σήματος ADS-B».

Ο Πέτσενικ είπε επίσης ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι» για να είναι το σήμα GPS «απόλυτα καλό» αλλά το αεροσκάφος να αντιμετωπίζει «προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του σήματος στα αεροηλεκτρονικά του συστήματα».

«Για κάποιο λόγο, αυτό το σύστημα (GPS) δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Οι πιλότοι ενημέρωσαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προσέφεραν σύστημα προσγείωσης με όργανα κατά την άφιξη και προσγειώθηκαν μια χαρά», είπε.

«Το πώς εξελίχθηκε η ιστορία από εκεί και πέρα ​​είναι ένα ερώτημα για όσους την αφηγούνται».

Απαντώντας στον ισχυρισμό ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας «έντυπους χάρτες», ο Πέτσενικ είπε ότι είναι «ασυνήθιστο αλλά σίγουρα όχι εκτός της σφαίρας της πιθανότητας».

Παρά τις αμφιβολίες γύρω από αυτό το περιστατικό, η Μόσχα έχει εντείνει τις παρεμβολές GPS που στοχεύουν αεροπλάνα και πλοία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με την περιοχή γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς αυτό το περιστατικό δεν αφορά συγκεκριμένα την Πρόεδρο, πράγμα που σημαίνει ότι συμβαίνει σε πολύ τακτική βάση σε πολλά αεροσκάφη που πετούν ιδιαίτερα κοντά στα ανατολικά μας σύνορα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «απαιτείται συντονισμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση» για την αντιμετώπιση της απειλής.

