Τα κότσια της Μελόνι και ο… μπαμπάς Ντράγκι – Ο Αρμάνι είχε πολιτική άποψη και δεν την κρατούσε για τον εαυτό του

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μόδας, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ιταλικός οίκος μόδας.

Αν και προσπαθούσε να αποφεύγει να εκφράζει πολιτικές απόψεις, ο Αρμάνι κατά καιρούς κοινοποιούσε τις σκέψεις του για τα παγκόσμια γεγονότα.

Το Politico, σταχυολογεί κάποιες από αυτές σε σχέση με την πολιτική και τους πολιτικούς όλα αυτά τα χρόνια.

Τα κότσια της Μελόνι και το μικρό της σακάκι

Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2024, ο Αρμάνι κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πόσο σκληρή είναι.

«Πιστεύω ότι έχει σημαντικά στοιχεία στη σιλουέτα της. Έχει…» και μετά έφτιαξε το σχήμα δύο κύκλων που έδειχναν ότι πίστευε ότι είχε (πολιτικά) κότσια. «Δεν τα έχει, αλλά είναι σαν να τα είχε».

«Δεν είμαι και τόσο καλά ενημερωμένος για την πολιτική και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η κυβέρνησή της», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Με ενοχλεί μερικές φορές να τη βλέπω τόσο μικρή και μικροκαμωμένη στην Ευρώπη ανάμεσα σε τόσους πολλούς ψηλούς και κομψούς κύριους. Είναι εκεί με το μικρό της σακάκι, αλλά έχει ένα όμορφο πρόσωπο».

Η Μελόνι φόρεσε κοστούμι Αρμάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού της Συμβουλίου, έγραψαν οι New York Times και επέλεξε επίσης Αρμάνι για την πρώτη της συνάντηση με τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Μακάρι ο Μάριο Ντράγκι να ήταν ο πατέρας μου»

Το 2021, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επισκέφθηκαν το Παρίσι στο πρώτο τους ταξίδι εκτός χώρας από την εποχή της Covid, και συναντήθηκαν με τον Αρμάνι. Περιέγραψε τον Ματαρέλα ως «έναν πολύ φιλικό άνθρωπο. Καταλαβαίνει ότι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό — εννοώ, οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο μου — ότι θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν. Θα τα καταφέρουμε».

Υπήρξαν ακόμη πιο ενθουσιώδεις έπαινοι για τον Ντράγκι, τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: «Μου αρέσει πολύ: Πάντα μου άρεσε η αδιάφορη στάση του όταν χρειαζόταν, δίνει μια αίσθηση ασφάλειας που εκτιμάται. Θα ήθελα να τον έχω ως πατέρα μου».

Ο Ντράγκι είναι 13 χρόνια νεότερος από τον Αρμάνι.

credit: AP

Ο Μπερλουσκόνι ήταν ένας πραγματικός ηγέτης

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, ο οίκος Αρμάνι τον περιέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «αδιαμφισβήτητο ηγέτη, τον αρχιτέκτονα μιας βαθιάς αλλαγής στη ζωή, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις αυτής της χώρας».

Το είδωλο της μόδας είπε ότι «πάντα θαύμαζε το ταλέντο του ως ηγέτη, την ικανότητά του να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτόν και την έμφυτη επιχειρηματική του οξυδέρκεια».

Ο Αρμάνι πρόσθεσε ότι ήταν «δύσκολο να φανταστεί κανείς την ιταλική πολιτική χωρίς αυτόν».

Ωστόσο, το 2015, ο Αρμάνι δήλωσε στους Times: «Δεν αντέχω τον Μπερλουσκόνι. Όλα όσα κάνει τα βρίσκω πολύ χυδαία. Τον τρόπο που μιλάει. Και τις γυναίκες του!».

«Κάτω ο εθνικισμός»

Τον Μάρτιο, ο Αρμάνι έγραψε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα La Repubblica, στην οποία εξέφρασε την ανησυχία του για τις «αυξανόμενες δυνάμεις διχασμού» στην Ευρώπη.

«Στο σημερινό εύθραυστο γεωπολιτικό τοπίο, η πραγματική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στη συνεργασία, την αμοιβαία υποστήριξη και την ενότητα. Το να ενεργεί κανείς ως ενιαίο σύνολο δεν σβήνει την ταυτότητα των μεμονωμένων εθνών. Αντιθέτως, τα ενισχύει», έγραψε.

«Χωρίς την Ευρώπη, είμαστε μειωμένοι, ευάλωτοι, εκτεθειμένοι στις φιλοδοξίες εκείνων που πιστεύουν μόνο στη δύναμη της κατάκτησης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να διασπαστεί, πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και να τηρήσουμε τις αρχές της δημοκρατίας», έγραψε.

Υπέγραψε την επιστολή ως: «Τζόρτζιο Αρμάνι, αφοσιωμένος Ευρωπαίος, αφοσιωμένος ειρηνιστής».

Ντύνοντας τη Μελάνια Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε το 2017 αν θα ντύσει την Μελάνια Τραμπ, ο Αρμάνι απάντησε: «Αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί να μην ντύσω μια όμορφη γυναίκα αν μου το ζητήσει; Αυτό ξεπερνά την πολιτική».

Όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της Ντόναλντ, τότε εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Αρμάνι είπε ότι «έχει βελτιωθεί σωματικά, είναι πιο αδύνατος, η τούφα μαλλιών του είναι λιγότερο μεγάλη και λιγότερο ακανόνιστη. Επίσης, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα είναι λιγότερο υπερβολικός, πιο διακριτικός».

Αυτή ίσως ήταν η μόνη φορά που ο Τραμπ έχει χαρακτηριστεί ποτέ «διακριτικός».

Διαβάστε επίσης:

Ο κόσμος της μόδας και όχι μόνο θρηνεί για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι

Μέδουσες προκαλούν δυσλειτουργία σε γαλλικό πυρηνικό εργοστάσιο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα

«Όλοι έκαναν λάθος με τον Πούτιν», λέει ο Φρίντριχ Μερτς νοσταλγώντας την εποχή Γκορμπατσόφ