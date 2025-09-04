search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 20:07
ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 19:19

Ο κόσμος της μόδας και όχι μόνο θρηνεί για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι

04.09.2025 19:19
armani moda milano – new

«Όσο είμαι εδώ, είμαι το αφεντικό» είχε δηλώσει ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι στο GQ σε συνέντευξή του το 2021.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών.

Ο ιδρυτής και η δημιουργική δύναμη πίσω από τον Όμιλο Armani απεβίωσε περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Παρέμεινε ενεργός στις κολεξιόν και στα πολλά τρέχοντα πρότζεκτ του οίκου μόδας μέχρι τις τελευταίες του μέρες, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Από το 1975, βρισκόταν στο τιμόνι του Armani Group, μητρικής εταιρείας του ομώνυμου brand, καθώς και των Emporio Armani και A/X Armani Exchange.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, γνωστός παγκοσμίως για το μινιμαλιστικό του στυλ και το κομψό του όραμα, έχτισε μια αυτοκρατορία μόδας που εκτεινόταν από την ένδυση μέχρι το lifestyle για πέντε δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Όμιλο Armani, τον θαύμαζαν για την ικανότητά του «να συνδέεται με όλους» και την αφοσίωσή του στην πατρίδα του, το Μιλάνο.

Σημάδεψε τη δεκαετία του 1980 για τις κομψές, άνετες και αέρινες σιλουέτες, όμως δεν έπαψε ποτέ να επηρεάζει τη μόδα και τις μελλοντικές γενιές σχεδιαστών.

H βιομηχανία της μόδας θρηνεί για τον θάνατό του

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης στο διαδίκτυο, μοντέλα, σχεδιαστές μόδας και διάσημοι απέδωσαν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φόρο τιμής στον εμβληματικό μόδιστρο και επχειρηματία.

Η Vogue χαρακτηρίζει τον Armani τον σχεδιαστή που «καθόρισε τη δεκαετία του 1980 και διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από αυτήν» σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας του Armani επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση: «Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που ίδρυσε και γαλούχησε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν δίπλα στον κ. Αρμάνι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε έσπευσε να δημοσιεύσει ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά, απαντώντας στην ανακοίνωση του Ομίλου Armani.

«Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα» πρόσθεσε σε δική της ανάρτηση.

Γεννημένος στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας το 1934, ο Αρμάνι αρχικά ακολούθησε καριέρα στην ιατρική. Εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του για να καταταγεί στον στρατό. Λίγο αργότερα άρχισε να αναζητά ένα διαφορετικό είδος καριέρας.

Εργάστηκε ως διακοσμητής βιτρινών και αργότερα ως πωλητής στο La Rinascente, πολυκατάστημα στο Μιλάνο και στη συνέχεια ανέλαβε τον σχεδιασμό ανδρικών ενδυμάτων στο Nino Cerruti.

Ήταν 41 ετών όταν δημιούργησε τη δική του εταιρεία. Ο συνεργάτης του, Σέρτζιο Γκαλεότι αρχιτέκτονας, τον έπεισε να πουλήσει το Volkswagen Beetle του για να χρηματοδοτήσει τη δική του εταιρεία. Ο Γκαλεότι διαχειριζόταν τα οικονομικά, ενώ ο Αρμάνι επικεντρώθηκε στη δημιουργική πλευρά. Όταν ο Γκαλεότι πέθανε το 1995, ο Αρμάνι συνέχισε μόνος του.

Giorgio Armani poses with guests and actors at the end of the men’s Giorgio Armani Fall-Winter 2025-2026 collection, that was presented in Milan, Italy, Monday, Jan. 20, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni)

Στις 11 Ιουλίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον της εταιρείας του, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δημιουργήσει το εδώ και καιρό φημολογούμενο Ίδρυμα Giorgio Armani, το οποίο, ενώ στόχευε στη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, διασφάλιζε επίσης ότι ο όμιλος του, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα συνεχιστεί.

«Ο κ. Αρμάνι συνεβάλε βαθιά στη μόδα, στο ντιζάιν, στην ποπ κουλτούρα. Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου.

«Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, βραβεία, γάμος, Γουίμπλετον… όλα με Armani» σημείωσε.

Η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι απίστευτα λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι» έγραψε.

«Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και μέντορες που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί τους» πρόσθεσε.

Τζόρτζια Μελόνι: Είδωλο, ακούραστος εργάτης, σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας

«Ο Giorgio Armani μας αφήνει σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, τη νηφαλιότητα και τη δημιουργικότητά του, κατάφερε να δώσει λάμψη στην ιταλική μόδα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα» έγραψε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Συλλυπητήρια και από την Ίντερ

«Ο κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Giorgio Armani: ενός ειδώλου της πόλης μας, ενός θρύλου της μόδας που, με τη δημιουργικότητα και την κομψότητά του, ενσάρκωσε το ιταλικό στυλ σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα την αθλητική αριστεία της πόλης μας, του Μιλάνου. Η FC Internazionale Milano εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» αναφέρει η ιταλική ομάδα.

Σημειώνεται ότι η σορός του εμβληματικού σχεδιαστή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο.

