Τζόρτζιο Αρμάνι: Η αυτοκρατορία που έχτισε πουλώντας ένα… αυτοκίνητο – Πώς ο εμβληματικός σχεδιαστής άλλαξε τον τρόπο που ντυνόμαστε

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά με συγκίνηση τον «θρύλο» της, τον διάσημο σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ντύνονται εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες.

«Με άπειρη θλίψη, ο Ομιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Ο Αρμάνι αποτέλεσε συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στιλ και της κομψότητας. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία που έκανε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με το Reuters.

Γνωστός και ως Re Giorgio –Βασιλιάς Τζόρτζιο– φημιζόταν για την προσωπική του εποπτεία σε κάθε λεπτομέρεια: από τις συλλογές και τις καμπάνιες μέχρι τα χτενίσματα των μοντέλων λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που τον οδήγησε να απουσιάσει από τις επιδείξεις του ομίλου του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η αυτοκρατορία που έχτισε πουλώντας ένα… αυτοκίνητο

Η Giorgio Armani, κοινώς γνωστή ως Armani (Ιταλία), είναι ένας ιταλικός οίκος μόδας πολυτελείας που ιδρύθηκε στο Μιλάνο από τον Giorgio Armani και ο οποίος σχεδιάζει, κατασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται λιανικά υψηλής ραπτικής, έτοιμα ενδύματα, δερμάτινα είδη, παπούτσια, αξεσουάρ και εσωτερική διακόσμηση σπιτιού.

Μεταξύ άλλων, o οίκος μόδας Armani παραχωρεί με άδεια το όνομα και την επωνυμία της στην Luxottica για γυαλιά και στην L’Oréal για αρώματα και καλλυντικά. Θεωρείται ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος μόδας της Ιταλίας μετά την Gucci και την Prada.

Εκτός από τη σειρά υψηλής ραπτικής Armani Privé, οι Giorgio Armani και Emporio Armani είναι οι σειρές έτοιμων ενδυμάτων της εταιρείας που παρουσιάζονται στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Σε χαμηλότερες τιμές πωλούνται οι Armani Collezioni, Armani Exchange και Armani Jeans.

Ο ετήσιος τζίρος της Armani ανήλθε πρόσφατα κοντά στα 6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, απασχολώντας πάνω από7.300 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Η ιστορία πίσω από την Armani

Ο Armani και ο συνεργάτης του, ο αρχιτέκτονας Sergio Galeotti, ίδρυσαν την Giorgio Armani SpA το 1975, σύμφωνα με πληροφορίες, με χρήματα από την πώληση του Volkswagen της Armani.

Η Armani υπέγραψε άδεια με την Gruppo Finanziario Tessile (GFT) το 1978. Η εταιρεία συνήψε επίσης άδεια κατασκευής και διανομής με την Simint το 1991, όταν η εταιρεία λάνσαρε την A|X Armani Exchange.

Μέχρι το 1993, το όνομα Armani εκπροσωπούνταν από 23 δικαιοδόχους και δύο μεγάλες κοινοπραξίες στην Ιαπωνία. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η στρατηγική της εταιρείας ήταν να ακυρώσει τις άδειες και να αναλάβει την παραγωγή εσωτερικά, σε μια προσπάθεια να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα και τη διανομή.

Οι συμφωνίες κατασκευής που αργότερα επανήλθαν εσωτερικά περιλαμβάνουν την εξαγορά της Antinea (1990), της Simint (1996) και της Intai (1998).

Το 2000, αφού αγόρασε εργοστάσια από την GFT, η Armani δημιούργησε μια κοινοπραξία με την Zegna για την παραγωγή και διανομή της ανδρικής συλλογής Collezioni. Η Armani αύξησε επίσης το μερίδιό της στην κοινοπραξία στην Ιαπωνία με την Itochu στο 85%.

Το 2001, η Armani ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Tadao Ando να μετατρέψει ένα παλιό εργοστάσιο σοκολάτας Nestlé στην περιοχή Savona/Tortona του Μιλάνου σε έδρα της εταιρείας.

Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Armani άνοιξε πέντε μεγάλα καταστήματα σχεδιασμένα από τους Massimiliano και Doriana Fuksas, ξεκινώντας με το άνοιγμα του καταστήματος Armani/Manzoni στο Μιλάνο το 2000, το οποίο διαθέτει όλες τις μάρκες της εταιρείας. Άλλοι τέτοιοι χώροι βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ (Armani/Chater House, άνοιξε το 2002), στο Μόναχο (Armani/Fünf Höfe, άνοιξε το 2003), στο Τόκιο (Armani/Ginza Tower, άνοιξε το 2007) και στη Νέα Υόρκη (Armani/Fifth Avenue, άνοιξε το 2009).

Το 2002, η Armani ανακοίνωσε μια νέα κοινοπραξία με τον κατασκευαστή υποδημάτων I Guardi, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για να θέσει την παραγωγή υπό τον έλεγχό της. Ξεκινώντας από το 2007, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Samsung για να αναπτύξει μια σειρά ηλεκτρονικών ειδών υψηλής ποιότητας.

Το 2007, ο Giorgio Armani επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είχε προσεγγιστεί από την Beiersdorf το 2005 σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση, αλλά έκτοτε είχε αποσπαστεί πολύ από άλλα έργα για να επιδιώξει αυτή την επιλογή.

Το 2016, επιβεβαίωσε ότι είχε ιδρύσει το Ίδρυμα Giorgio Armani το οποίο, ενώ στοχεύει στη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, έχει επίσης ως στόχο να «διαφυλάξει τα περιουσιακά στοιχεία διακυβέρνησης του Ομίλου Armani και να διασφαλίσει ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται σταθερά με την πάροδο του χρόνου».

Στο πλαίσιο του σχεδίου διαδοχής του, το ίδρυμα θα κατέχει ένα μη ανακοινωθέν μερίδιο στην εταιρεία, με το υπόλοιπο να πηγαίνει στην οικογένειά του.

Μέχρι το 2017, η εταιρεία θεωρούνταν πρωταρχικός υποψήφιος για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Το 2021, ο Giorgio Armani απέκλεισε τη συγχώνευση είτε με την LVMH είτε με την Kering και φέρεται επίσης να απέκλεισε μια προσφορά της Stellantis για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Armani ήταν η πρώτη μάρκα μόδας που αποφάσισε να κλείσει τις επιδείξεις της στο κοινό εν μέσω της έναρξης της πανδημίας COVID-19, διοργανώνοντας την εκδήλωση χωρίς κοινό.

Giorgio Armani poses with guests and actors at the end of the men’s Giorgio Armani Fall-Winter 2025-2026 collection, that was presented in Milan, Italy, Monday, Jan. 20, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni)

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όλα τα ιταλικά εργοστάσια παραγωγής της άρχισαν να παράγουν ιατρικές φόρμες μίας χρήσης.

Το 2021, ο κατασκευαστής πολυτελών σκαφών αναψυχής The Italian Sea Group ανακοίνωσε ότι η Giorgio Armani SpA θα επένδυε στην αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας στο Ιταλικό Χρηματιστήριο.

Παρά την υπόσχεση αναστολής των επενδύσεων στη Ρωσία, η Giorgio Armani συνεχίζει να λειτουργεί στη χώρα εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ενώ η μάρκα πραγματοποίησε μια σιωπηλή επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο του 2022 ως «ένδειξη σεβασμού» για την Ουκρανία, δεν έχει μειώσει τις δραστηριότητές της ούτε έχει σηματοδοτήσει σχέδια εξόδου από τη ρωσική αγορά.

Το βιογραφικό του Ιταλού μόδιστρου

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Gorgo Barbadipolo το 1975 και θεωρούνταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθισούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Ο Αρμάνι ήταν ένας άνθρωπος που κρατούσε πολύ τον εαυτό του σε εγρήγορση, αλλά σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair ισχυρίστηκε ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες. Είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον σχεδιαστή μόδας Σέρτζιο Γκαλέοτι, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1985. Είχε επίσης μερικούς συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την οικογένεια του Αρμάνι, περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, και λάτρευε την ιστιοπλοΐα.

