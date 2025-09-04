Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν Κίνα – Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας λέει ο Μακρόν, «εντολή» Ζελένσκι στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για μέγιστη παραγωγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως ανέφερε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπό την ηγεσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντησή τους της Συμμαχίας. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα λόγω χρηματοδότησης των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σε λίγες μέρες θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν

Η αμερικανική υποστήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση, επισημαίνοντας πως 26 χώρες έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στη δύναμη για την ασφάλεια της χώρας, αναλαμβάνοντας ρόλο στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα.

«Πραγματοποιήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι απλά: τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιήσουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ και τις ίδιες τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, έχουν συμμετάσχει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Guerre en Ukraine: "Le camp de la paix est dans toutes les capitales européennes", indique Emmanuel Macron pic.twitter.com/mLH7DVcBKS September 4, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (…) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Δέσμευση από 26 χώρες

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι δεσμεύτηκαν 26 χώρες να συμμετάσχουν στη δύναμη, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα είτε από αέρος. Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνδιαμορφώσουν τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας αν η τελευταία συνεχίσει να απορρίπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα. Ο Μακρόν είπε τέλος ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.

Ζελένσκι: Ισχυρός ο ουκρανικός στρατός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι καταρτίζονται έγγραφα σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει να συνεισφέρουν.

Μιλώντας από το Παρίσι, πρόσθεσε ότι σε οποιεσδήποτε τέτοιες δεσμεύσεις θα έχει κεντρική θέση ο ισχυρός ουκρανικός στρατός, ενώ προέτρεψε τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες να ενισχύσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους την παραγωγή. Εμφαση, είπε, θα δοθεί στην αεράμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι όλοι συμφωνούν πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Τραμπ μάλιστα, όπως δήλωσε, συζητήθηκε η άσκηση περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει παρουσία. Δεν είμαι ακόμη έτοιμος να μιλήσω για τον αριθμό, αν και, για να είμαι ειλικρινής, ήδη υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, καταλαβαίνουμε κατά προσέγγιση τον αριθμό όσων έχουν ήδη συμφωνήσει. Και η παρουσία, όπως είπα, είναι διαφορετική, είναι στον ουρανό, στη θάλασσα και στο έδαφος», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

H Μελόνι επαναλαμβάνει ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, λέει ο Κόστα

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς”, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Α. Κόστα στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Ο Στουμπ λέει πως ο Τραμπ θέλει ΗΠΑ και Ευρώπη να συντονιστούν για την επιβολή κυρώσεων

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η προσέγγιση του Τραμπ επικεντρώθηκε εν πολλοίς στο ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού στο θέμα της επιβολής κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», είπε ο Στουμπ σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο

Πέθανε ο «θρύλος» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Απειλές Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη γη στην Ουκρανία