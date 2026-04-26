Σεβίλλη: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Έσπασε ο ιμάντας παιχνιδιού, 4 τραυματίες (Video)

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ της Σεβίλλης, όταν έσπασε ιμάντας παιχνιδιού με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά.

Συγκεκριμένα ένας από τους ιμάντες που συγκρατούσε μία σφαίρα που εκτοξευόταν στον αέρα έσπασε, τινάζοντας με δύναμη προς τα κάτω τη σφαίρα.

🇪🇸 | Se rompe un cable en una atracción en la Feria de Sevilla, España: dos niños quedaron suspendidos en el aire. Cuatro heridos leves. pic.twitter.com/R82qYvv9cR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, στο λούνα παρκ επικράτησε πανικός με τους θεατές να φωνάζουν: «Ω, θεέ μου».

Οι Αρχές έκλεισαν το λούνα παρκ

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρότερα και τους χορηγήθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές έκλεισαν τον λούνα παρκ και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

