search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 00:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Σεβίλλη: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Έσπασε ο ιμάντας παιχνιδιού, 4 τραυματίες (Video)

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ της Σεβίλλης, όταν έσπασε ιμάντας παιχνιδιού με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά.

Συγκεκριμένα ένας από τους ιμάντες που συγκρατούσε μία σφαίρα που εκτοξευόταν στον αέρα έσπασε, τινάζοντας με δύναμη προς τα κάτω τη σφαίρα. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, στο λούνα παρκ επικράτησε πανικός με τους θεατές να φωνάζουν: «Ω, θεέ μου».

Οι Αρχές έκλεισαν το λούνα παρκ

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρότερα και τους χορηγήθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές έκλεισαν τον λούνα παρκ και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

