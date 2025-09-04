search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 16:23

Απειλές Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη γη στην Ουκρανία

04.09.2025 16:23
medvedev rosia98- new

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη και θα προσπαθήσει να αποκτήσει βρετανικές ιδιοκτησίες αφού το Λονδίνο δήλωσε πως δαπάνησε περίπου 1,3 δισ. δολάρια από χρήματα που αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για όπλα για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε πως στρατιωτική υποστήριξη αξίας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου στερλινών για την Ουκρανία πληρώθηκε με χρήματα τα οποία αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

“Δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε ‘ουκρανική γη΄και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί”, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ είπε επίσης πως η Ρωσία θα απαντήσει σε “οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών”, κατάσχοντας τα “τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος”, περιλαμβανομένων βρετανικών ιδιοκτησιών στη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Απογοήτευση από την πολιτική εκφράζουν οι πολίτες – Τελειώνει ο χρόνος του Μακρόν

Λονδίνο: Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες (Photos – Video)

Λισαβόνα: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων – Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Οριστικοποιείται η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

diabetes_0409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:00
troxaio poseidonos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

trump-macron-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί τους «πρόθυμους» να κόψουν το ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσουν την Κίνα – Οριστικοποιείται η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας λέει ο Μακρόν

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

1 / 3