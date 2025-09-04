Εγγυήσεις Ασφαλείας θέλει και η Ρωσία – Οι όροι του Πούτιν και το… «κάρο» που βάζουν οι Ευρωπαίοι μπροστά από το «άλογο»

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν επικεντρωθεί στις δυτικές εγγυήσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Αλλά το Κρεμλίνο λέει ότι πρέπει να λάβει τις δικές του «εγγυήσεις ασφαλείας» πριν καταθέσει τα όπλα.

Αυτό που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλεί προστασία, ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, θα περιόριζε δραστικά την κυριαρχία της Ουκρανίας, αφήνοντάς την ευάλωτη σε μια υποθετική ρωσική επίθεση και, όπως πιστεύουν πολλοί από τους υποστηρικτές της, ουσιαστικά θα την μετέτρεπε σε κράτος-πελάτη της Μόσχας. Αυτή η ένταση σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» – και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο όρος ερμηνεύεται από το Κρεμλίνο και τη Δύση – υπογραμμίζει τη θεμελιώδη πρόκληση για επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί δίκαιες απαιτήσεις για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας είναι αμετάβλητες εδώ και χρόνια. Αντικατοπτρίζουν μια λίστα παραπόνων που αναφέρει συνοπτικά ως οι βασικές αιτίες του πολέμου.

Υπό τον Τραμπ, οι ανησυχίες της Ρωσίας επιτέλους «ακούγονται» στην Ουάσινγκτον, λέει ο Πούτιν. «Μπορούμε να δούμε τώρα ότι διαμορφώνεται κάποια αμοιβαία κατανόηση», δήλωσε ο Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Τι εννοούν οι Ρώσοι αξιωματούχοι όταν μιλούν για εγγυήσεις ασφαλείας και πώς αυτό συγκρίνεται με τη θέση της Ουκρανίας:

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί μακροχρόνια ανησυχία του Κρεμλίνου

Το πιο συχνά αναφερόμενο αίτημα της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Η επέκταση προς ανατολάς της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχει διαμορφώσει περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα, την κοσμοθεωρία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, συμβάλλοντας άμεσα στην απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία.

Για χρόνια, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι όταν το ΝΑΤΟ δέχτηκε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και δορυφόρους στη συμμαχία τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει στον τελευταίο Σοβιετικό ηγέτη, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ότι δεν θα το έκαναν.

Δεν υπήρξαν ποτέ δεσμευτικά όρια στην επέκταση του ΝΑΤΟ, ισχυρίζονται οι ΝΥΤ τώρα, αλλά ο Πούτιν έχει καταστήσει σε ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής του πολιτικής, την «εκδίκηση» για την ταπείνωση που προκάλεσε η Δύση στη Ρωσία, όταν βρισκόταν αποδυναμωμένη μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν συνέχισε να την παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ως έναν αγώνα ενάντια στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η Ρωσία θα αποδεχόταν την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επανέλαβε ότι δεν θα ανεχόταν ποτέ την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

«Πάντα ήμασταν αντίθετοι στο να γίνει η Ουκρανία μέλος της Βορειοατλαντικής συμμαχίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κίνα την Τετάρτη. «Η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να έρχεται εις βάρος της ασφάλειας μιας άλλης χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Οι εναλλακτικές λύσεις για την επέκταση του ΝΑΤΟ είναι περίπλοκες

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δεχτεί την Ουκρανία. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το Κρεμλίνο το θέλει αυτό γραπτώς ή μια αλλαγή στο Σύνταγμα της Ουκρανίας που να κατοχυρώνει το «ουδέτερο» καθεστώς της. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ουκρανία, ωστόσο, έχουν αποκλείσει τυχόν δεσμευτικούς περιορισμούς στις πολιτικές ασφαλείας τους.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για μια πιθανή λύση στο αδιέξοδο. Συζητούν μια συμφωνία που θα αντικαθιστά το αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ με διμερείς συμφωνίες, οι οποίες θα υποχρεώνουν τους συμμάχους της Ουκρανίας να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης. Για να καταστεί πειστικό ένα τέτοιο αποτρεπτικό σχήμα, η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται προσπαθειών για τη δημιουργία ενός συνασπισμού χωρών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ρωσία δηλώνει ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά στην παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει επίσης απαιτήσει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται στο Κίεβο, κάτι που οι αναλυτές έχουν εξισώσει με την αλεπού που φυλάει το κοτέτσι.

Οι προσπάθειες αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να συνάψουν μια συμφωνία ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση του Κρεμλίνου είναι απίθανο να αποδώσουν, εκτιμά ο Σάμιουελ Τσάραπ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο RAND Corporation, έναν οργανισμό έρευνας ασφάλειας στην Ουάσιγκτον.

«Κατά κάποιο τρόπο, βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο», είπε. «Εάν η μία πλευρά παρουσιάσει στην άλλη εγγυήσεις ασφαλείας ως τετελεσμένο γεγονός, είναι απίθανο να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα μέσω διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία θέλει έναν μικρότερο Ουκρανικό Στρατό

Μια άλλη σημαντική διαφωνία στις ειρηνευτικές συνομιλίες σχετίζεται με το μεταπολεμικό στρατιωτικό δυναμικό της Ουκρανίας. Η Ουκρανία αναπτύσσει ραγδαία την εγχώρια βιομηχανία όπλων της και επιδιώκει μια συσσώρευση όπλων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ουκρανική κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτές οι πολιτικές θα επιτρέψουν στη χώρα να αμυνθεί ακόμη και αν δεν υλοποιηθούν οι διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, το επιθετικό πρόγραμμα επανεξοπλισμού του Κιέβου αντιβαίνει πλήρως σε αυτό που η Ρωσία θεωρεί ως συμφέροντα ασφαλείας της.

Μία από τις προϋποθέσεις της Ρωσίας, η οποία διατυπώθηκε σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο, είναι ένα ανώτατο όριο στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και περιορισμοί στην ποσότητα και τους τύπους όπλων που διαθέτει. Η Ρωσία έχει διατυπώσει αυτή την απαίτηση ως εγγύηση ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα είναι σε θέση να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις, εμποδίζοντάς τον ουσιαστικά να προσπαθήσει να ανακτήσει κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι τέτοιοι περιορισμοί θα ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση και θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντικές εισβολές.

«Το ιδανικό σενάριο της Ρωσίας είναι η Ουκρανία να μείνει ανυπεράσπιστη και υποταγμένη», δήλωσε ο Τσαράπ. «Σε μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν ό,τι έχουν χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν η μία την άλλη».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο

Πέθανε ο «θρύλος» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Απειλές Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη γη στην Ουκρανία