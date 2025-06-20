Τζόρτζιο Αρμάνι: Απών για πρώτη φορά από την Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο – Αναρρώνει μετά από νοσηλεία του σε νοσοκομείο

Επίδειξη μοδας του οίκου Αρμάνι στο Μιλάνο χωρίς τον Τζόρτζιο Αρμάνι; Και, όμως ναι, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο 91χρονος σχεδιαστής μόδας.

Το Σάβββατο και την ερχόμενη Δευτέρα ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν θα είναι παρών στις επιδείξεις μόδας του οίκου του, στο Μιλάνο, όπου θα παρουσιαστεί η ανδρική συλλογή της επόμενης ανοιξιάτικης και θερινής περιόδου.

Giorgio Armani, 90, will not attend runway shows during Milan Fashion Week https://t.co/bSz6Y0GwGb — Dayton Daily News (@daytondailynews) June 20, 2025

Ο γνωστός σχεδιαστής πρόκειται να γίνει ενενήντα ενός ετών στις 11 Ιουλίου. Όπως έγινε γνωστό, τις ημέρες αυτές αναρρώνει, στο σπίτι, μετά από σύντομη εισαγωγή στο νοσοκομείο.

El icónico diseñador italiano Giorgio Armani, de 91 años, se encuentra en recuperación tras un reciente ingreso hospitalario en Milán. Por esta razón, no estará presente en los esperados desfiles masculinos que tendrán lugar este sábado.

Armani se mantiene estable y ha preferido… pic.twitter.com/DJSTohpwma — El Horizonte (@ElHorizontemx) June 20, 2025

Στη θέση του, στις επιδείξεις του Μιλάνου, πρόκειται να παραστεί το «δεξί χέρι» του σχεδιαστή, Λέο Ντελ Όρκο.

Είναι η πρώτη φορά, στα τελευταία πενήντα χρόνια κατά τα οποία παρουσιάζονται οι συλλογές του, που ο Μιλανέζος μόδιστρος δεν θα υποδεχθεί τους καλεσμένους.

Giorgio Armani to miss fashion show for first time in his career https://t.co/0s2Hk20FPA June 20, 2025

Στενοί του συνεργάτες, όμως, εξηγούν ότι, μετά την μικρή αυτή περίοδο ανάπαυσης, ο Τζόρτζιο Αρμάνι επιθυμεί να είναι παρών στο Παρίσι, στις 8 Ιουλίου, για την επίδειξη υψηλής μόδας του, η οποία έχει ήδη προγραμματισθεί.

