Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

Σε έπαυλη που η αξία της φτάνει τα 12 εκατομμύρια δολάριαστο στο διάσημο Hollywood Hills της Καλιφόρνια μετακόμισε ο Μπραντ Πιτ

Το υπερπολυτελές σπίτι, που καταλαμβάνει 8.385 τετραγωνικά πόδια, συνδυάζει σύγχρονα χαρακτηριστικά με τη μαγεία του παρελθόντος και διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει κάποιος που αναζητά την απόλυτη ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Η έπαυλη, ανήκε στον κιθαρίστα των Killers, Dave Keuning, αγοράστηκε από τον ηθοποιό μετά την πώληση του ακινήτου του αξίας 5,5 εκατ. δολαρίων, το οποίο έγινε στόχος διάρρηξης το καλοκαίρι.

Ο μουσικός, ο οποίος είχε αγοράσει το σπίτι το 2021 έναντι περίπου 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδρυτή του Grindr, Joel Simkhai, αρχικά είχε βγάλει την έπαυλη προς πώληση τον Ιούνιο με τιμή λίγο πιο κάτω από 14 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το PageSix, το νέο σπίτι του Μπραντ Πιτ διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε μία από τις πιο περιζήτητες και ασφαλείς περιοχές του Λος Άντζελες, την Outpost Estates, όπου μένουν επίσης γνωστοί αστέρες όπως ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Μπεν Άφλεκ.

Το σπίτι, χτισμένο το 1989 και πλήρως ανακαινισμένο, προσφέρει εκπληκτική θέα από το κέντρο του Λος Άντζελες έως τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η είσοδος του ακινήτου υποδέχεται τους επισκέπτες με έναν διπλό χώρο υποδοχής, που περιλαμβάνει ξύλινα δοκάρια στην οροφή και αψιδωτές πόρτες. Στο εσωτερικό, το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, φωτεινές σαλονάτες, κουζίνα σε στυλ αγροικίας και έναν μινιμαλιστικό χώρο γραφείου. Το κύριο υπνοδωμάτιο έχει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με μοναδική θέα, ενώ το μπάνιο διαθέτει μπανιέρα από μαύρο και λευκό μάρμαρο και γυάλινο ντους.

Η εξωτερική πλευρά του σπιτιού περιλαμβάνει πισίνα, τζάκι και κινηματογράφο, κάνοντάς το ιδανικό για χαλάρωση και ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ, η απόφαση για την αγορά αυτού του σπιτιού συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του ηθοποιού για καλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Παρά την προηγούμενη διάρρηξη του σπιτιού του, η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα για τον ίδιο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το νέο σπίτι του διαθέτει το πιο προηγμένο σύστημα προστασίας.

