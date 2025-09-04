search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

04.09.2025 09:09

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

04.09.2025 09:09
bradpitt_ap_new

Σε έπαυλη που η αξία της φτάνει τα 12 εκατομμύρια δολάριαστο στο διάσημο Hollywood Hills της Καλιφόρνια μετακόμισε ο Μπραντ Πιτ

Το υπερπολυτελές σπίτι, που καταλαμβάνει 8.385 τετραγωνικά πόδια, συνδυάζει σύγχρονα χαρακτηριστικά με τη μαγεία του παρελθόντος και διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει κάποιος που αναζητά την απόλυτη ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Η έπαυλη, ανήκε στον κιθαρίστα των Killers, Dave Keuning, αγοράστηκε από τον ηθοποιό μετά την πώληση του ακινήτου του αξίας 5,5 εκατ. δολαρίων, το οποίο έγινε στόχος διάρρηξης το καλοκαίρι.

Ο μουσικός, ο οποίος είχε αγοράσει το σπίτι το 2021 έναντι περίπου 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδρυτή του Grindr, Joel Simkhai, αρχικά είχε βγάλει την έπαυλη προς πώληση τον Ιούνιο με τιμή λίγο πιο κάτω από 14 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το PageSix, το νέο σπίτι του Μπραντ Πιτ διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε μία από τις πιο περιζήτητες και ασφαλείς περιοχές του Λος Άντζελες, την Outpost Estates, όπου μένουν επίσης γνωστοί αστέρες όπως ο Ορλάντο Μπλουμ και ο Μπεν Άφλεκ.

Το σπίτι, χτισμένο το 1989 και πλήρως ανακαινισμένο, προσφέρει εκπληκτική θέα από το κέντρο του Λος Άντζελες έως τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η είσοδος του ακινήτου υποδέχεται τους επισκέπτες με έναν διπλό χώρο υποδοχής, που περιλαμβάνει ξύλινα δοκάρια στην οροφή και αψιδωτές πόρτες. Στο εσωτερικό, το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, φωτεινές σαλονάτες, κουζίνα σε στυλ αγροικίας και έναν μινιμαλιστικό χώρο γραφείου. Το κύριο υπνοδωμάτιο έχει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με μοναδική θέα, ενώ το μπάνιο διαθέτει μπανιέρα από μαύρο και λευκό μάρμαρο και γυάλινο ντους.

Η εξωτερική πλευρά του σπιτιού περιλαμβάνει πισίνα, τζάκι και κινηματογράφο, κάνοντάς το ιδανικό για χαλάρωση και ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ, η απόφαση για την αγορά αυτού του σπιτιού συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του ηθοποιού για καλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Παρά την προηγούμενη διάρρηξη του σπιτιού του, η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα για τον ίδιο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το νέο σπίτι του διαθέτει το πιο προηγμένο σύστημα προστασίας.

Διαβάστε επίσης:

Κανονικά η συνεργασία Πλούταρχου – Γονίδη στο ANODOS, η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε – Η συγκινητική ανάρτηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

bradpitt_ap_new
LIFESTYLE

Brad Pitt: Μετακόμισε για λόγους ασφαλείας σε νέα έπαυλη αξίας 12 εκατ. δολαρίων (photos)

ASTHNOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκρή μια 25χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 09:23
zozefin_giagia
LIFESTYLE

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

fidi new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

1 / 3