Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε – Η συγκινητική ανάρτηση

Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε.

H σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, λίγες ημέρες μετά τη βάπτιση του πρωτότοκου γιου τους, μίλησε για την αποβολή της, τονίζοντας τη σημασία της υγείας και της αγάπης.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία, η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

Χαμός για τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

Η Salma Hayek έγινε 59 – Η εορταστική φωτογραφία με μαγιο στο Instagram