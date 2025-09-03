search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 23:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 22:32

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε – Η συγκινητική ανάρτηση

03.09.2025 22:32
argiros-nika-new

Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι απέβαλε.

H σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, λίγες ημέρες μετά τη βάπτιση του πρωτότοκου γιου τους, μίλησε για την αποβολή της, τονίζοντας τη σημασία της υγείας και της αγάπης.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία, η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

Η Salma Hayek έγινε 59 – Η εορταστική φωτογραφία με μαγιο στο Instagram

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enrico macias
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θεσεών του

turkey serbia eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Jude Law
LIFESTYLE

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

astynomia akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με μωρό που βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

germany eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Αήττητη στους «16» η Γερμανία και τώρα Πορτογαλία – Τρίτη η Λετονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 23:46
enrico macias
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θεσεών του

turkey serbia eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Jude Law
LIFESTYLE

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

1 / 3