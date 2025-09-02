search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 13:23

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

02.09.2025 13:23
NIKA_ARGYROS_SPLIT

Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή έζησαν τη Δευτέρα (1/9) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς βάπτισαν τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Μετά τη βάφτιση, ακολούθησε πάρτι στην οικία της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης.

Ο δημοσιογράφος τόνισε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ότι ήθελε να είναι διακριτικός στα πλάνα του χωρίς να φαίνονται πρόσωπα.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.

Διαβάστε επίσης:

Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)

Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

Η ηθοποιός Chloë Grace Moretz παντρεύτηκε το μοντέλο Kate Harrison

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

syriza_grafeia_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:31
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

1 / 3