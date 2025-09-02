Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή έζησαν τη Δευτέρα (1/9) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς βάπτισαν τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Μετά τη βάφτιση, ακολούθησε πάρτι στην οικία της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης.

Ο δημοσιογράφος τόνισε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ότι ήθελε να είναι διακριτικός στα πλάνα του χωρίς να φαίνονται πρόσωπα.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.

Διαβάστε επίσης:

Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)

Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

Η ηθοποιός Chloë Grace Moretz παντρεύτηκε το μοντέλο Kate Harrison