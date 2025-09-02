Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή έζησαν τη Δευτέρα (1/9) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς βάπτισαν τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.
Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
Μετά τη βάφτιση, ακολούθησε πάρτι στην οικία της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.
Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης.
Ο δημοσιογράφος τόνισε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ότι ήθελε να είναι διακριτικός στα πλάνα του χωρίς να φαίνονται πρόσωπα.
Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.
Διαβάστε επίσης:
Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)
Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)
Η ηθοποιός Chloë Grace Moretz παντρεύτηκε το μοντέλο Kate Harrison
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.