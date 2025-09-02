Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)

Φωτογραφίες από τα παρασκήνια του σόου «Με αγάπη Μέγκαν» στο Netflix, δημοσιοποίησε η Μέγκαν Μαρκλ, που συμπεριέλαβε και κάποιες σπάνιες εικόνες των παιδιών της.

Η 44χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες που δείχνουν την πριγκίπισσα Λίλιμπετ να παίζει κρυφτό με ένα μέλος του συνεργείου.

Σε άλλη εικόνα φαίνεται ο πρίγκιπας Άρτσι να κρατάει μία κλακέτα του σκηνοθέτη στο γύρισμα.

Σε μία φωτογραφία τα δύο παιδιά της Μέγκαν Μαρκλ κάθονται στα παρασκήνια και παρακολουθούν την μητέρα τους από το μόνιτορ, καθώς βιντεοσκοπεί το σόου της.

«Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του “Με αγάπη, Μέγκαν” ήταν πιο διασκεδαστικά απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέρος του πώς κρατήσαμε την ατμόσφαιρα ζωντανή; Η μουσική. Ανάμεσα στις σκηνές ένα τραγούδι από το τηλέφωνό μου και σήμερα ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια που είχα σε εναλλαγή! Προσθέστε τα στη λίστα αναπαραγωγής σας», έγραψε στην λεζάντα των φωτογραφιών η Μέγκαν Μαρκλ.

Ωστόσο οι κριτικές για την δεύτερη σεζόν του σόου της δούκισσας του Σάσεξ είναι τουλάχιστον απογοητευτικές. Οι Times το χαρακτήρισαν ως «το γλυκό σημείο όπου το άσχετο συναντά το ανυπόφορο». Ο Guardian το περιέγραψε ως «βαρετό και επιτηδευμένο».

