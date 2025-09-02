search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 12:51

Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)

02.09.2025 12:51
MeghanMarkle_show

Φωτογραφίες από τα παρασκήνια του σόου «Με αγάπη Μέγκαν» στο Netflix, δημοσιοποίησε η Μέγκαν Μαρκλ, που συμπεριέλαβε και κάποιες σπάνιες εικόνες των παιδιών της.

Η 44χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες που δείχνουν την πριγκίπισσα Λίλιμπετ να παίζει κρυφτό με ένα μέλος του συνεργείου.

Σε άλλη εικόνα φαίνεται ο πρίγκιπας Άρτσι να κρατάει μία κλακέτα του σκηνοθέτη στο γύρισμα.

Σε μία φωτογραφία τα δύο παιδιά της Μέγκαν Μαρκλ κάθονται στα παρασκήνια και παρακολουθούν την μητέρα τους από το μόνιτορ, καθώς βιντεοσκοπεί το σόου της.

«Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του “Με αγάπη, Μέγκαν” ήταν πιο διασκεδαστικά απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέρος του πώς κρατήσαμε την ατμόσφαιρα ζωντανή; Η μουσική. Ανάμεσα στις σκηνές ένα τραγούδι από το τηλέφωνό μου και σήμερα ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια που είχα σε εναλλαγή! Προσθέστε τα στη λίστα αναπαραγωγής σας», έγραψε στην λεζάντα των φωτογραφιών η Μέγκαν Μαρκλ.

Ωστόσο οι κριτικές για την δεύτερη σεζόν του σόου της δούκισσας του Σάσεξ είναι τουλάχιστον απογοητευτικές. Οι Times το χαρακτήρισαν ως «το γλυκό σημείο όπου το άσχετο συναντά το ανυπόφορο». Ο Guardian το περιέγραψε ως «βαρετό και επιτηδευμένο».

Διαβάστε επίσης:

Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

Η ηθοποιός Chloë Grace Moretz παντρεύτηκε το μοντέλο Kate Harrison

Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα αγάπης στο Instagram μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη – «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

syriza_grafeia_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:33
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

1 / 3