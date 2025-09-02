Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κύπρο ανέβασε η Γκαλ Γκαντότ.

Η ηθοποιός που βρίσκεται στην Πάφο έκανε μια ανάρτηση με εικόνες από τις διακοπές της στο νησί γράφοντας μάλιστα στη λεζάντα «Αγαπώ την Κύπρο».

φωτογραφίες instagram gal_gadot

