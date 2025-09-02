search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:25
02.09.2025 10:43

Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

02.09.2025 10:43
galgadot

Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κύπρο ανέβασε η Γκαλ Γκαντότ.

Η ηθοποιός που βρίσκεται στην Πάφο έκανε μια ανάρτηση με εικόνες από τις διακοπές της στο νησί γράφοντας μάλιστα στη λεζάντα «Αγαπώ την Κύπρο».

φωτογραφίες instagram gal_gadot

aris-panaitwlikos-exedra-mpira
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους φιλάθλους του Παναιτωλικού (Video)

SOYZI NEW
MEDIA

Με ανανεωμένη εμφάνιση η Χριστίνα Σούζη στον αέρα του ΣΚΑΪ

guiness_1908_1920-1080_new
MEDIA

«House of Guinness»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer – Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Netflix (video)

mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Ναυτιλίας ο Μητσοτάκης για την παραλαβή 5 ταχυπλόων του λιμενικού

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

