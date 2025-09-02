search
02.09.2025
02.09.2025

Αντώνης Βαρδής: Η ανάρτηση της κόρης του για τα 11 χρόνια από τον θάνατό του – «Μπαμπά μου όμορφε συγγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί…»

antonisvardis_NDP

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή και η κόρη του, η Καλλιστώ Βαρδή, έκανε μια τρυφερή ανάρτηση με αφορμή την τραγική επέτειο.

«2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική… Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε… Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις… Και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… Να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε…

Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου… Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί… Που δεν είπε κανείς πρώτος το σ’ αγαπώ…», έγραψε η Καλλιστώ Βαρδή.

