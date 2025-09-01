Η Βασίλισσα Καμίλα αντιστάθηκε σε απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη, σύμφωνα με νέο βιβλίο



Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας κάποτε απέκρουσε τις ανεπιθύμητες προτάσεις ενός άνδρα σε ένα τρένο, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο, το οποίο αποκαλύπτει ότι η ίδια αφηγήθηκε την ιστορία για το πώς έβγαλε το παπούτσι της «και τον χτύπησε στα καρύδια με τη φτέρνα».

Η ιστορία αποτελεί μέρος ενός αποσπάσματος από το βιβλίο «Η εξουσία και το παλάτι» της Βαλεντίν Λόου, πρώην βασιλικής ανταποκρίτριας της βρετανικής εφημερίδας The Times, το οποίο δημοσιεύθηκε στους Sunday Times την Κυριακή.

Η Λόου άκουσε την ιστορία από τον Γκούτο Χάρι, ο οποίος εργάστηκε ως διευθυντής επικοινωνίας του Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου του Λονδίνου από το 2008 έως το 2016.

Ο Χάρι θυμήθηκε πώς ο Τζόνσον και η Καμίλα, η οποία ήταν τότε γνωστή ως Δούκισσα της Κορνουάλης συναντήθηκαν στο Κλάρενς Χάουζ.

«Αλλά η σοβαρή συζήτηση που είχαν αφορούσε το γεγονός ότι έπεσε θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια», είπε ο Χάρι στη Λόου στο βιβλίο.

«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον — ήταν περίπου 16, 17 χρονών — και κάποιος άπλωνε το χέρι του όλο και πιο μακριά…»

Σε εκείνο το σημείο, ο Τζόνσον ρώτησε τι συνέβη στη συνέχεια, είπε ο Χάρι. Σύμφωνα με τον Χάρι, η Καμίλα απάντησε: «Έκανα αυτό που με έμαθε η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα καρύδια με τη φτέρνα».

«Ήταν αρκετά ψύχραιμη όταν έφτασαν στο Πάντινγκτον ώστε να πηδήξει από το τρένο, να βρει έναν άντρα με στολή και να πει: “Αυτός ο άντρας μόλις μου επιτέθηκε” και τον συνέλαβαν», συνέχισε ο Χάρι.

Το παλάτι δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, αλλά δεν φαίνεται να αμφισβητεί τις αναφερόμενες λεπτομέρειες.

Η Καμίλα έγινε βασίλισσα το 2022, όταν ο σύζυγός της, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Έχει γίνει γνωστή για την αφοσίωσή της στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, δουλεύοντας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα για περισσότερα από 10 χρόνια.

Η Καμίλα χρησιμοποίησε τη θέση της για να αναδείξει οργανισμούς που βοηθούν τα θύματα τόσο ενδοοικογενειακής όσο και σεξουαλικής βίας, καθώς και να υποστηρίζουν τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης μέσω πρωτοβουλιών όπως το Wash Bag Project, το οποίο τους παρέχει είδη προσωπικής υγιεινής για να τα χρησιμοποιήσουν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

