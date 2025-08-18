Ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει… ελληνικά: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας απολαμβάνει τις διακοπες του στην Κάρυστο και στηρίζει την τοπική οικονομία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην Κάρυστο Ευβοίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Ο πρώην πρωθυπουργός λατρεύει την περιοχή και στηρίζει εμπράκτως την τοπική οικονομία!
Σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου ο Μπόρις Τζόνσον έκανε τα ψώνια του σε πλανόδιο μανάβη της Καρύστου, σύμφωνα με το evima.gr.
Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τα νόστιμα και υγιεινά προϊόντα της Καρύστου και δεν έκρυψε την ικανοποίηση του βγάζοντας σέλφι με τον πλανόδιο μανάβη της πόλης!
Ο Μπόρις Τζόνσον έφτασε στην Καρυστία στις 7 Αυγούστου μαζί με την οικογένειά του και αναμένεται να αναχωρήσει προς το τέλος του μήνα.
