18.08.2025 23:22

Ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει… ελληνικά: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας απολαμβάνει τις διακοπες του στην Κάρυστο και στηρίζει την τοπική οικονομία

18.08.2025 23:22
boris johnson

Στην Κάρυστο Ευβοίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Ο πρώην πρωθυπουργός λατρεύει την περιοχή και στηρίζει εμπράκτως την τοπική οικονομία!

Σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου ο Μπόρις Τζόνσον έκανε τα ψώνια του σε πλανόδιο μανάβη της Καρύστου, σύμφωνα με το evima.gr.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τα νόστιμα και υγιεινά προϊόντα της Καρύστου και δεν έκρυψε την ικανοποίηση του βγάζοντας σέλφι με τον πλανόδιο μανάβη της πόλης!

Ο Μπόρις Τζόνσον έφτασε στην Καρυστία στις 7 Αυγούστου μαζί με την οικογένειά του και αναμένεται να αναχωρήσει προς το τέλος του μήνα.

