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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 18:40

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου

03.06.2026 18:40
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πέφτει το ντόμινο στην Αριστερά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Τσίπρα που καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ, οργανώνοντας την ΕΛ.Α.Σ. και παράτασσοντας πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, αλλά και για την κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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