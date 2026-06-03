Δυνατό μπρα ντε φερ για την τηλεθέαση χθες (2/6) μεταξύ Alpha-Mega

Ιδιαίτερης έντασης ήταν την Τρίτη η κόντρα μεταξύ Alpha– Mega αλλά εν τέλει η κατάταξη δεν επηρεάστηκε. Αυξήθηκαν απλώς οι δυναμικές των δύο σταθμών και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Οι ανεβασμένες επιδόσεις των Alpha και Mega οφείλονταν σε δύο… φινάλε. Στον Alpha μεταδόθηκε το τελευταίο επεισόδιο της ιστορίας «Porto Leone- Στη γειτονία με τα κόκκινα φανάρια» και στο Mega το τελευταίο της σεζόν «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο να προαναγγέλλει τη διπλή εμφάνιση του την επόμενη σεζόν, αφενός με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και αφετέρου με την σατιρική σειρά μυθοπλασίας «17 βαλίτσες και μία μαύρη».

Ο ΑΝΤ1, τρίτος, επέστρεψε στα διψήφια, ενώ η τραμπάλα μεταξύ Star- ΣΚΑΪ συνεχίστηκε. Τάση σταθεροποίησης λίγο πάνω από τα συνηθισμένα του παρουσίασε το Open, σύμφωνα με τη Nielsen.

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