20.02.2026 13:06

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

20.02.2026 13:06
Η λεπτομέρεια – αν όχι πάντα, τουλάχιστον αρκετές φορές – έχει τη σημασία της. Ακόμη και η τοποθεσία σε μια φωτογραφία.

Όταν η τοποθεσία εμπεριέχεται σε σενάριο μυθοπλαστικής σειράς, οι συσχετισμοί ενδεχομένως να αποκτούν μια άλλη διάσταση. Και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται μια-πολύ πρόσφατη- έγκριση του ΕΚΚΟΜΕΔ για επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών εργαλείων που διαθέτει για την οπτικοακουστική δημιουργία.

Τα στοιχεία συνηγορούν ότι η πρόταση μυθοπλασίας «Πνίξε τη Γιολάντα» του Λάκη Λαζόπουλου για το Mega μάλλον δεν σηκώνει άλλη αναβολή.

Το χρονικό πλαίσιο για την έναρξη γυρισμάτων περίπου ορίζεται από τις θεατρικές υποχρεώσεις του αλλά και εκείνες για το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο Mega. Ένα πλάνο για τα γυρίσματα το είχε μοιραστεί στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, με την έναρξη τους, όπως είχε πεί τότε, κατά τα τέλη της άνοιξης- αρχές καλοκαιριού στην Αθήνα, έπειτα από την ανάπαυλα του Αυγούστου το σχέδιο θέλει γυρίσματα στη Νέα Υόρκη (τρία από τα 20 επεισόδια της σειράς θα γυριστούν στην Αστόρια) και κατόπιν στη Λέσβο για κανα τρίμηνο.

Στο μεταξύ ο αρχικός τίτλος δεν θα διατηρηθεί διότι ένας άλλος εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Η σειρά θα μετονομαστεί, εκτός απρόοπτου, σε «17 βαλίτσες και μια μαύρη». Στο επίκεντρο της  βρίσκεται μία οικογένεια Ελλήνων της ομογένειας ομογενών, η αγία ελληνική οικογένεια, όπως την έχει περιγράψει ο ίδιος, αναφερόμενος σε έναν ιδιαίτερο τύπο οικογένειας, εκείνον που -κατά τα λεγόμενα του-  πάλεψε για να τα καταφέρει αλλά και που ποδοπάτησε για να βγει στην επιφάνεια.

Οι τηλεθεατές  θα παρακολουθήσουν την οικογένεια των ελληνοαμερικανών, καθώς  παίρνει τη απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα και στον τόπο καταγωγής, τη Λέσβο. Και κάπως έτσι, ο Λάκης Λαζόπουλος, θα περιγράψει με τον τρόπο του τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ομογενής στην εποχή μας, αλλά και πώς είναι να ζει και να προσαρμόζεται κάποιος,  ο οποίος έχει ζήσει και μεγαλώσει σε μια μητρόπολη του εξωτερικού,  στην πολύ πιο μικρή κοινωνία ενός νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

