Ολυμπιακός – «Να μ’ αγαπάς» με σχεδόν ίδια τηλεθέαση την Τετάρτη (18/2)

Το χθεσινό που παρατηρήθηκε στις επιδόσεις των εκπομπών στην κορυφή της λίστας με τις διακεκριμένες θέσεις ήταν ως κάποιο βαθμό απρόσμενο.

Σχεδόν αναμενόμενο ήταν το πλασάρισμα της τηλεοπτικής μετάδοσης του ματς CHL Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη θέση τηλεπροτιμήσεων -κρίσιμος αγώνας αν και υπάρχει επαναληπτικός-, όμως αυξητικές ήταν οι τάσεις που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό που πρότεινε εκείνη την ώρα σειρές μυθοπλασίας.

Περίπου ίδια τηλεθέαση με την απευθείας μετάδοση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης είχε η σειρά «Να μ’ αγαπάς», η οποία ήταν βελτιωμένη συγκριτικά με εκείνη του επεισοδίου της προηγούμενης ημέρας. Το ίδιο συνέβη με τη σειρά -επίσης του Alpha– «Άγιος έρωτας».

«Ψηλά» διατηρήθηκε η «Ράδιο αρβύλα» και το «Grand Hotel» προωθήθηκε κατά δύο θέσεις σε σχέση με την Τρίτη.

Το άλλο αξιοσημείωτο της ημέρας ήταν το σερί κεντρικών δελτίων στην «ουρά» της 10άδας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές.

