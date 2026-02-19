ΜΜΕ ΗΠΑ: Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, επανέρχεται στο ζήτημα ισότιμης προβολής πολιτικών στα talk show

Μερικές ώρες έπειτα από το «κάρφωμα» που έκανε ο Στίβεν Κολμπέρ για προληπτικό «κόψιμο» συνέντευξης υποψηφίου των Δημοκρατικών από την εξόχως δημοφιλή εκπομπή του «The Late show with Stephen Colbert» στο CBS, ο πρόεδρος της FCC υπό τον Τραμπ, Μπρένταν Καρ, επανήλθε στο θέμα της ισότιμης προβολής υποψηφίων κομμάτων, προεκλογικά, σε εκπομπές αυτής της τυπολογίας τηλεοπτικών προγραμμάτων (παρα την εξαίρεση τους από τον σχετικό νόμο) με αφορμή την εκπομπή «The View» του δικτύου ABC της Disney.

Ο πρόεδρος της FCC επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή έχει εκκινήσει διαδικασίες επιβολής του νόμου «political equal time» και ότι εξετάζει ενδεχόμενες παραβιάσεις του, σε συνέντευξη του χθες βράδυ στην εκπομπή «The Ingraham Angle» του συντηρητικού δικτύου Fox News.

«Η Disney έχει το “The View” και όπως υποστηρίζεται εφαρμόζει το “bona fide news” (σ.σ. όρος για τη μετάδοση γνήσιου, πρωτογενούς και αξιόπιστου ενημερωτικού περιεχόμενου που παράγεται καλόπιστα) του νόμου. Εφόσον τηρεί κάποιος το “bona fide news” δεν χρειάζεται να δίνει στους υποψήφιους ίσο χρόνο προβολής. Αλλά η Disney και το “The View” δεν έχουν αποδείξει ότι η εκπομπή τηρεί το γράμμα του νόμου. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επιβολής του θεσμικού πλαισίου, εξετάζοντας το θέμα. Και, πάλι, θα θεωρήσουμε τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς υπόλογους».

Σχετικά πρόσφατα ο Καρ και η FCC υποστήριξαν ότι οι εκπομπές τύπου talk show, συμπεριλαμβανομένων -εκτός από το «The View»- των «Jimmy Kimmel Live!», «The Late Show», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τις σχετικές κανονιστικές εξαιρέσεις.

Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης (είτε πρωινά είτε βραδινά) πληρούσαν εδώ και πολύ καιρό τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την διάταξη για ισότιμη προβολή, ως εκπομπές μετάδοσης αυθεντικών ειδήσεων που παράγονται καλόπιστα, η οποία πρωτοεφαρμόστηκε στην εκπομπή «Tonight Show» του Τζέι Λένο, το μακρινό 1996, σημειώνουν σε δημοσιεύματα τους αμερικανικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ. Πάντως το CNN κάνει λόγο, με γλαφυρό τρόπο, για ενέργεια, περισσότερο, εντυπωσιασμού παρά ουσίας, δεδομένου ότι οι εξουσίες επιβολής της FCC είναι περιορισμένες, όπως αναφέρει και παρομοιάζει την επίμαχη διάταξη με «γάβγισμα χωρίς δάγκωμα».

Ο πρόεδρος της FCC αναφέρθηκε στο περιστατικό που δημοσιοποίησε ο Στίβεν Κολμπέρ και τον ισχυρισμό του ότι το CBS τον εμπόδισε να μεταδώσει την συνέντευξη του υποψήφιου των Δημοκρατιών Τζέιμς Ταλαρίκο, λόγω του κανόνα ισότιμης προβολής των πολιτικών υποψηφίων.

«Το CBS ήταν πολύ σαφές ότι ο Κολμπέρ μπορούσε να κάνει τη συνέντευξη που ήθελε με αυτόν τον πολιτικό υποψήφιο. Απλώς είπαν ότι πρέπει να συμμορφωθεί με την τήρηση ισότιμης προβολής, κάτι που θα σήμαινε ενδεχομένως να δοθεί χρόνος στον αέρα στην Τζασμιν Κρόκετ (σ.σ. επίσης των Δημοκρατικών) και σε έναν άλλο υποψήφιο», είπε ο Καρ. «Αλλά αντί να το κάνουν αυτό, ισχυρίζονται ότι ήταν θύματα. Όλα αυτά αφορούσαν έναν πολιτικό υποψήφιο που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή και τα κλικ. Και τα μέσα ενημέρωσης το χρησιμοποίησαν σαν ηλίθια. Απλώς το καταβρόχθισαν».

Η δήλωση του Κολμπέρ έγινε πρωτοσέλιδο και είδηση σε τηλεοπτικά δίκτυα νωρίτερα την εβδομάδα, με το CBS να δημοσιεύει μια δήλωση στην οποία υποστήριζε ότι οι δικηγόροι του παρείχαν νομικές συμβουλές σχετικά με την εμφάνιση του Ταλαρίκο και ότι δεν του απαγορεύτηκε η συνέντευξη που είχε πάρει.

