Reuters: Ο πρόεδρος της FCC υπό τον Τραμπ, Μπρένταν Καρ, χρησιμοποιεί παλιές εξουσίες με νέους τρόπους για να περιορίσει τα ΜΜΕ

Ο επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα των τηλεπικοινωνιών (FCC – Federal Communications Commission) στις ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, προκάλεσε οργή και εκκλήσεις για την παραίτησή του από Δημοκρατικούς βουλευτές και άλλους επικριτές, αφού πίεσε τη Walt Disney να σταματήσει να προβάλλει το νυχτερινό talk show του Τζίμι Κίμελ.

Όπως αναφέρει το Reuters, η επίθεση του Καρ στον Κίμελ ήταν μόνο η τελευταία σε μια σειρά από προσπάθειες περιορισμού κάποιων ΜΜΕ που κατηγορεί για μεροληψία.

Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης θητείας του ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), ο Καρ επαναπροσδιόρισε τον ρόλο, χρησιμοποιώντας τον ως βήμα πίεσης σε εταιρείες ΜΜΕ για αλλαγές στις πολιτικές ή στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι ήταν άδικες απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα γίνουν κι άλλα στο μέλλον», είπε την Πέμπτη.

Χρησιμοποίησε επίσης την εξουσία της Επιτροπής να εγκρίνει συγχωνεύσεις ως μοχλό πίεσης, ξεκίνησε έρευνες και έστειλε επιστολές για να πιέσει εταιρείες, την ώρα που ο Τραμπ επέκρινε και απειλούσε τα Μέσα, ζητώντας επανειλημμένα να χάσουν τις άδειές τους, παρά τις συνταγματικές προστασίες της Πρώτης Τροπολογίας για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

«Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται πλέον τα παραδοσιακά εθνικά ΜΜΕ για πλήρη, ακριβή και δίκαιη ενημέρωση. Ήρθε η ώρα για αλλαγή», είχε δηλώσει ο Καρ τον Ιούλιο.

Ο Καρ δέχτηκε άμεση κριτική, τόσο από ορισμένους συντηρητικούς σχολιαστές όσο και από πολλούς Δημοκρατικούς, επειδή πίεσε τη Disney και τοπικούς σταθμούς να κόψουν την εκπομπή του Κίμελ μετά από σχόλια που έκανε ο κωμικός για τον δολοφονημένο ακτιβιστή της δεξιάς, Τσάρλι Κερκ.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ήταν ανάμεσα σε πολλούς βουλευτές που ζήτησαν την παραίτηση του Καρ. Ο ίδιος, που δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, δήλωσε σε podcaster την Πέμπτη ότι δεν θα παραιτηθεί. «Δεν πάω πουθενά», είπε.

Η Δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι η FCC δεν έχει την εξουσία ούτε το συνταγματικό δικαίωμα να αστυνομεύει το περιεχόμενο ή να τιμωρεί ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για λόγια που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση και ότι ο Καρ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά το κριτήριο του «δημοσίου συμφέροντος».

«Παραποιεί το δημόσιο συμφέρον για να σημαίνει ό,τι θέλει, ώστε να φιμώσει την ελευθερία λόγου των σταθμών», είπε η Γκόμεζ. «Στο σημείο που έχει φτάσει, μοιάζει απλώς με πρόσχημα για να λογοκρίνει περιεχόμενο που δεν του αρέσει».

Ο Καρ είπε στους σταθμούς την Τετάρτη: «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να δράσουν εναντίον του Κίμελ ή θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την FCC», πρόσθεσε.

Η χρήση της προεδρικής εξουσίας με αυτόν τον τρόπο, για να περιοριστεί ο λόγος, είναι σπάνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο τότε πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον και οι κορυφαίοι του συνεργάτες συζητούσαν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία ανανέωσης αδειών της FCC για να τιμωρήσουν την Washington Post για την κάλυψη του σκανδάλου Watergate, που τελικά οδήγησε στην πτώση του.

Ο Τραμπ απείλησε ξανά την Πέμπτη τα Mέσα για αυτό που χαρακτήρισε αρνητική κάλυψη, λέγοντας: «Παίρνουν μια άδεια· ίσως θα έπρεπε να τους την πάρουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον Μπρένταν Καρ».

Τον Ιούλιο, η FCC ενέκρινε τη συγχώνευση ύψους 8,4 δισ. δολαρίων μεταξύ της Paramount Global (μητρικής της CBS) και της Skydance Media, αφού η Skydance συμφώνησε να διασφαλίσει ότι η ενημερωτική και ψυχαγωγική παραγωγή του CBS θα είναι απαλλαγμένη από μεροληψία και να προσλάβει έναν διαμεσολαβητή (ombudsman) για τουλάχιστον δύο χρόνια, ώστε να εξετάζει παράπονα και να τερματίσει τα προγράμματα ποικιλομορφίας.

«Οι νέοι ιδιοκτήτες του CBS ήρθαν και είπαν: “Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Θα προσανατολιστούμε στην εξάλειψη της μεροληψίας”», είπε ο Καρ μετά την έγκριση της συμφωνίας. «Στο τέλος, αυτό έκανε τη διαφορά για εμάς».

Ο Καρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να εφαρμόσει την υποχρέωση δημοσίου συμφέροντος της FCC για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες, κάτι που, όπως λέει, η FCC απέτυχε να κάνει για δεκαετίες. Την Πέμπτη είπε σε podcaster ότι η FCC θα έπρεπε να εξετάσει αν η εκπομπή The View του ABC παραβιάζει τους κανόνες ισότιμου χρόνου της Επιτροπής όταν καλύπτει αντίπαλους πολιτικούς υποψηφίους.

Η ιστοσελίδα της FCC αναφέρει ότι το κριτήριο του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει ότι πρέπει να προβάλλεται πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας.

Η ίδια ιστοσελίδα σημειώνει ότι η Επιτροπή θεωρούσε ανέκαθεν ότι «το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν επιτρέπεται η ελεύθερη έκφραση απόψεων».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι είπε ότι ο Καρ υλοποιεί τις απειλές του Τραμπ. «Αντί να ενεργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προσπαθεί να αναγκάσει τους σταθμούς να λειτουργούν προς όφελος του Ντόναλντ Τραμπ. Αν πεις κάτι που δεν του αρέσει, θα σου πάρουμε την άδεια».

