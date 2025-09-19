search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 16:00
ΚΟΣΜΟΣ

19.09.2025 13:56

Ινδονησία: Πάνω από 800 μαθητές έπαθαν τροφική δηλητηρίαση από δωρεάν σχολικά γεύματα

Πάνω από 800 μαθητές ασθένησαν σε δύο περιστατικά μαζική τροφικής δηλητηρίασης αυτή την εβδομάδα μετά την κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων που προσφέρονται με χρηματοδότηση της ινδονησιακής κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Στη μία περίπτωση επηρεάστηκαν περισσότεροι από 500 μαθητές ενώ επρόκειτο για το μεγαλύτερο τέτοιο περιστατικό μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος-ναυαρχίδα του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Από τον Ιανουάριο, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, έως τον Αύγουστο, πάνω από 4.000 μαθητές έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση των γευμάτων, σύμφωνα με το ινδονησιακό ινστιτούτο INDEF, ένα γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την εποπτεία του προγράμματος.

Στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία, 569 μαθητές από πέντε σχολεία στην επαρχία Γκαρούτ εμφάνισαν συμπτώματα ναυτίας και εμετούς την Τετάρτη αφού κατανάλωσαν κοτόπουλο και ρύζι που προσφέρθηκε στο πλαίσιο των δωρεάν γευμάτων μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε στο Reuters ο Νουρντίν Γιάνα, γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης στην Γκαρούτ.

«Έως σήμερα, 10 μαθητές συνεχίζουν να νοσηλεύονται και άλλοι έχουν αναρρώσει», δήλωσε ο Γιάνα. Αρχικά, περίπου 30 μαθητές χρειάστηκε να νοσηλευθούν, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κατ’ οίκον θεραπεία, πρόσθεσε.

Η τοπική κυβέρνηση θα αυξήσει την εποπτεία του φορέα που παρέχει τα γεύματα, δήλωσε ο Γιάνα, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει αλλά αντ’ αυτού, στους μαθητές θα προσφέρονται προς το παρόν πιο βασικά τρόφιμα, όπως ψωμί, γάλα, βραστά αυγά και φρούτα.

Ένα ακόμα περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που συνδέεται με το πρόγραμμα σημειώθηκε την Τετάρτη στα Νησιά Μπανγκάι στην επαρχία Κεντρικό Σουλαουέσι, επηρεάζοντας 277 μαθητές, ανέφερε σε ανακοίνωση η Εθνική Αρχή Διατροφής, προσθέτοντας ότι σταμάτησε προσωρινά η διανομή γευμάτων στην περιοχή.

Ο Πρασέτιο Χάντι, εκπρόσωπος του Πραμπόβο, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για «την ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε πολλές περιοχές που, φυσικά, δεν είναι κάτι που επιθυμούσαμε ούτε κάτι σκόπιμο».

