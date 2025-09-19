Jimmy Kimmel: Στιούαρτ, Μέγιερς, Κόλμπερτ, Φάλον και Λέτερμαν «πετσοκόβουν» τον Τραμπ – (Video)

Στην αντεπίθεση πέρασαν Αμερικανοί παρουσιαστές βραδινών εκπομπών, μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, καταγγέλοντας λογοκρισία από την κυβέρνηση Τραμπ.

Τζον Στιούαρτ

Χθες Πέμπτη το βράδυ ο Τζον Στιούαρτ, ένας από τους πιο γνωστούς οικοδεσπότες νυχτερινής, σατιρικής εκπομπής στις ΗΠΑ, παρουσίασε μια έκτακτη εκπομπή του “The Daily Show” στη διάρκεια της οποίας τόνισε ότι είναι «ένας πατριωτικά υπάκουος παρουσιαστής» και επέκρινε το κοινό της εκπομπής του την ώρα που γουχάιζε βίντεο του Τραμπ.

Κλείνοντας τον μονόλογο με τον οποίο ξεκινά την εκπομπή του, ο Στιούαρτ δήλωσε: «Οι επικριτές μπορεί να πουν ότι οι ανησυχίες αυτής της κυβέρνησης για την ελευθερία του λόγου είναι απλώς ένα κυνικό τέχνασμα (…) ένα παραπέτασμα καπνού για να καλύψει την πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας και τον χωρίς αρχές εκφοβισμό, που είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε οποιαδήποτε απόπειρα διακυβέρνησης σε μια συνταγματική δημοκρατία».

«Κάποιοι θα το έλεγαν αυτό, όχι εγώ όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό», τόνισε ειρωνικά ο Στιούαρτ.

Σεθ Μέγιερς

Η εκπομπή “Late Night with Seth Meyers” ακολούθησε αντίστοιχη γραμμή, με τον παρουσιαστή της Σεθ Μέγιερς να δηλώνει: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου (…) εντελώς άσχετο, απλώς ήθελα να πω προτού ξεκινήσουμε ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ».

«Πάντα πίστευα ότι είναι (…) ένας οραματιστής, ένας καινοτόμος, ένας καταπληκτικός πρόεδρος και ένας ακόμη καλύτερος παίκτης του γκολφ. Και αν ποτέ με δείτε να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, θα πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ειρωνικά.

Στίβεν Κόλμπερτ

Ο Στίβεν Κόλμπερτ ήταν πιο ευθύς στην κριτική του στη διάρκεια της εκπομπής του “The Late Show” που προβλήθηκε χθες. Πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η φράση: «Το The Late Show στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και των συνεργατών του».

«Άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν σοκαριστεί από αυτή την κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου», τόνισε ο Κόλμπερτ στην εκπομπή του, η οποία πρόκειται να σταματήσει να προβάλλεται του χρόνου.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού το CBS είχε ανακοινώσει ότι η εκπομπή θα ακυρωθεί για οικονομικούς λόγους, όμως η απόφαση ελήφθη αφού ο Κόλμπερτ επέκρινε τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε η μητρική εταιρεία του δικτύου με τον Τραμπ αναφορικά με ένα ρεπορτάζ της εκπομπής “60 Minutes”.

Τζίμι Φάλον

Ο παρουσιαστής του “The Tonight Show” Τζίμι Φάλον από την πλευρά του σχολίασε «για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι συμβαίνει, κανείς δεν ξέρει».

Ντέιβιντ Λέτερμαν

Ο θρυλικός Ντέιβιντ Λέτερμαν χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ «γελοία», ενώ πρόσθεσε ότι οι παρουσιαστές δεν θα πρέπει να απολύονται απλώς επειδή «δεν γλείφουν» «έναν αυταρχικό» πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης

Το Ισραήλ συνεχίζει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας – Απέραντο τοπίο καταστροφής

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί δοκιμές drones και καλεί να αναπτυχθούν με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θύελλα στις ΗΠΑ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ στη Disney από συνδρομητές