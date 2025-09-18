search
«Λογοκρισία σε πραγματικό χρόνο»: Το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ προκαλεί σοκ και φόβους για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

credit: AP

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του λόγου εξέφρασαν την οργή και την ανησυχία τους για το κόψιμο της βραδινής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, προειδοποιώντας ότι οι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ φιμώνονται συστηματικά.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το ABC ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον το «Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του Κερκ, τα οποία οδήγησαν ομάδα συνεργαζόμενων σταθμών να δηλώσουν ότι δεν θα προβάλουν την εκπομπή.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε τις απολύσεις σχολιαστών και τις ακυρώσεις εκπομπών «συντονισμένες» και «επικίνδυνες». Πρόσθεσε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σε λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είπε ότι «όλοι σε όλο το πολιτικό φάσμα πρέπει να μιλήσουν για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ».

Ο συνάδελφός του, Κρις Μέρφι, δήλωσε ότι πιθανότατα πρόκειται για την αρχή μιας εκστρατείας ώστε «να χρησιμοποιηθεί η δολοφονία του Κερκ ως πρόσχημα για να αξιοποιήσει ο Λευκός Οίκος την εξουσία του και να εξαλείψει τους επικριτές και τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ».

Ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα πρόσθεσε: «Ίσως αυτή να είναι η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά την κωμωδία παράνομη».

Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι η απόφαση να κοπεί η εκπομπή «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός Μάικλ Κόστα έγραψε: «Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντισταθούν. Αυτό είναι εντελώς παράλογο».

Η κωμικός και ηθοποιός Γουάντα Σάικς είπε σε βίντεο ότι ο Τραμπ «δεν έληξε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε έλυσε το Μεσανατολικό μέσα στην πρώτη του εβδομάδα, αλλά έληξε την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο».

Η Τζιν Σμαρτ, πρωταγωνίστρια του «Hacks», δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένη» από την απόφαση: «Αυτό που είπε ο Τζίμι ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ λόγος, όχι λόγος μίσους. Ο κόσμος φαίνεται να θέλει να προστατεύει την ελευθερία του λόγου μόνο όταν εξυπηρετεί τη ΔΙΚΗ του ατζέντα».

Ο κωμικός Πολ Σιρ, μοιράζοντας απόσπασμα του σχολιαστή του Fox, Μπράιαν Κίλμιντ που ζητούσε να σκοτωθούν ψυχικά ασθενείς και άστεγοι, σχολίασε: «Για να καταλάβω: ο Κίμελ κόβεται για τα σχόλιά του σχετικά με την πολιτικοποίηση μιας δολοφονίας, αλλά αυτό είναι απολύτως εντάξει;».

Ο κωμικός Μάικ Μπιρμπίλια έγραψε: «Αν είσαι κωμικός και δεν καταδικάσεις την τρέλα του να αποσύρουν τον Κίμελ – μην τολμήσεις να μιλήσεις ξανά για ελευθερία του λόγου».

Ο πολιτικός σχολιαστής του MSNBC, Κρις Χέις, το χαρακτήρισε την πιο «ξεκάθαρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου από κρατικούς παράγοντες που έχω δει στη ζωή μου».

Στο μονόλογό του τη Δευτέρα, ο Κίμελ είχε δηλώσει ότι «φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει τον δολοφόνο του Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από τους δικούς τους και να εκμεταλλευτεί την υπόθεση για πολιτικούς πόντους».

Την Τρίτη είπε ότι ο Τραμπ «ρίχνει λάδι στη φωτιά» επιτιθέμενος στην αριστερά.

Το ABC, που φιλοξενούσε την εκπομπή από το 2003, αντέδρασε γρήγορα μετά την ανακοίνωση της Nexstar ότι θα αποσύρει το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια του Κίμελ «ήταν προσβλητικά και ανάρμοστα σε μια κρίσιμη στιγμή της εθνικής πολιτικής συζήτησης».

Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA αντέδρασαν με χαρά στην είδηση. Ο πρόεδρος έγραψε: «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ταλέντο».

Λίγες ώρες πριν, ο πρόεδρος της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, είχε εμφανιστεί σε συντηρητικό podcast και απείλησε με ανακλήσεις αδειών αν δεν λαμβάνονταν μέτρα κατά του Κίμελ.

Μετά την ανακοίνωση του ABC, ο παρουσιαστής Μπένι Τζόνσον καυχήθηκε ότι η συνέντευξή του με τον Καρ οδήγησε στο κόψιμο του Κίμελ.

Η οργάνωση Foundation for Individual Rights and Expression δήλωσε ότι ο συγχρονισμός της απόφασης «λέει όλη την αλήθεια»: «Δεν μπορούμε να είμαστε χώρα όπου οι παρουσιαστές talk show λειτουργούν κατά βούληση του προέδρου».

Η οργάνωση Truth Wins Out (TWO) χαρακτήρισε την κίνηση μέρος μιας δεξιάς «Σταυροφορίας Ακύρωσης», που «εργαλειοποιεί την οργή για να φιμώσει τη διαφωνία».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για κύμα απολύσεων μετά τη δολοφονία του Κερκ: δάσκαλοι, πυροσβέστες, δημοσιογράφοι, νοσηλευτές, πολιτικοί, ακόμη και εργαζόμενοι στη Nasdaq και το NFL έχουν τιμωρηθεί για σχόλια σχετικά με την πολιτική του ή τον θάνατό του.

Η προσπάθεια εντοπισμού και εκφοβισμού όσων δεν «πένθησαν επαρκώς» χαιρετίστηκε τη Δευτέρα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είπε ότι όσοι «χαίρονται για τη δολοφονία» θα πρέπει να καταγγέλλονται στους εργοδότες τους.

Ο Κίμελ, όπως και ο Στίβεν Κόλμπερτ, ήταν σταθερά επικριτικός προς τον Τραμπ, και το κόψιμο της εκπομπής του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι το «The Late Show with Stephen Colbert» θα τερματιστεί από το CBS για οικονομικούς λόγους – αν και αρκετοί σχολιαστές αναρωτιούνται αν οι πολιτικές του θέσεις έπαιξαν ρόλο.

